Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας προειδοποιεί για τον κίνδυνο «Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου» εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ προέτρεψε το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο για την εξωτερική βοήθεια που είχε καθυστερήσει εδώ και καιρό.

Ο Ντένις Σμιγκάλ, μιλώντας στο BBC, παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες θα εγκρίνουν το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει βοήθεια ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει για το πακέτο αυτό το Σάββατο.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης πρόταση για χρηματοδότηση για το Ισραήλ καθώς και για τον Ινδο-Ειρηνικό.

Μιλώντας στο BBC στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, ο Ουκρανός πρωθυπουργός είπε «χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα χθες, όχι αύριο, όχι σήμερα».

«Αν δεν προστατεύσουμε... η Ουκρανία θα πέσει», πρόσθεσε. «Έτσι το παγκόσμιο, παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας θα καταστραφεί και όλος ο κόσμος θα χρειαστεί να βρει ένα νέο σύστημα ασφάλειας.

«Ή, θα υπάρξουν πολλές συγκρούσεις, πολλά τέτοια είδη πολέμων, γεγονός που στο τέλος της ημέρας, θα μπορούσε να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία απευθύνει μία τόσο ανησυχητική προειδοποίηση για τις συνέπειες της πιθανής ήττας της.

Πέρυσι, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ ζελένσκι είπε ότι εάν η Ρωσία κέρδιζε τη σύγκρουση, θα μπορούσε να εισβάλει στην Πολωνία, πυροδοτώντας τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν χαρακτηρίσει «γελοίους» τέτοιους ισχυρισμούς. Τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία θα μπορούσε μια μέρα να επιτεθεί στην Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζοντάς τους «απόλυτη ανοησία».



Πηγή: skai.gr

