Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε drone επάνω από περιοχή της Μόσχας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε drone επάνω από περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.
Ο δήμαρχος της Μόσχας έγραψε στο Telegram ότι το drone αναχαιτίσθηκε στην περιοχή Ελεκτροστάλ της ανατολικής Μόσχας.
Τα συντρίμμια που προέκυψαν από την αναχαίτιση δεν προκάλεσαν θύματα ή ζημίες, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
