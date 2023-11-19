Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε drone επάνω από περιοχή της Μόσχας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε drone επάνω από περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Ο δήμαρχος της Μόσχας έγραψε στο Telegram ότι το drone αναχαιτίσθηκε στην περιοχή Ελεκτροστάλ της ανατολικής Μόσχας.

Τα συντρίμμια που προέκυψαν από την αναχαίτιση δεν προκάλεσαν θύματα ή ζημίες, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

