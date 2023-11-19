ΗΠΑ: Πέθανε η Ρόζαλιν Κάρτερ, σύζυγος του 39ου προέδρου των ΗΠΑ

Η Ρόζαλιν Κάρτερ, πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και σύζυγος του 39ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, πέθανε σήμερα στο σπίτι της στο πλευρό του συζύγου της σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε το Carter Center.
«Η Ρόζαλιν ήταν η σύντροφός μου σε βάση ισοτιμίας σε ό,τι έχω εκπληρώσει», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Carter Center.
Στον Λευκό Οίκο από το 1977 μέχρι το 1981, ο Τζίμι Κάρτερ, 99 ετών, είναι ο γηραιότερος πρώην αμερικανός πρόεδρος στην Ιστορία.
Ο Τζίμι και η Ρόζαλιν Κάρτερ παντρεύτηκαν το 1946.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Μακρόν: «Τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά της Γάζας που έχουν ανάγκη επείγουσας περίθαλψης μπορούν να νοσηλευθούν στην Γαλλία»
- Μακρόν σε Νετανιάχου: Απόλυτη ανάγκη διαχωρισμού των τρομοκρατών από τον πληθυσμό
- Ισραηλινή υπουργός υποστηρίζει ανοικτά «την εθελούσια μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων «εκτός της Λωρίδας της Γάζας»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.