Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) – που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία – το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας ανέφερε πως το UAV καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπογκορόντσκογιε, βορειοανατολικά της Μόσχας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από τα συντρίμμια που έπεσαν, σημείωσε ο Σομπιάνιν.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει το Κίεβο από τις αρχές Ιουνίου..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

