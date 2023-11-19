Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) – που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία – το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας ανέφερε πως το UAV καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπογκορόντσκογιε, βορειοανατολικά της Μόσχας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από τα συντρίμμια που έπεσαν, σημείωσε ο Σομπιάνιν.
Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει το Κίεβο από τις αρχές Ιουνίου..
