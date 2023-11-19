Λογαριασμός
Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει το Κίεβο από τις αρχές Ιουνίου..

Φωτογραφία αρχείου

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) – που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία – το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας ανέφερε πως το UAV καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπογκορόντσκογιε, βορειοανατολικά της Μόσχας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από τα συντρίμμια που έπεσαν, σημείωσε ο Σομπιάνιν.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει το Κίεβο από τις αρχές Ιουνίου..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

