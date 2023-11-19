Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι «τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά της Γάζας που έχουν ανάγκη επείγουσας περίθαλψης μπορούν να νοσηλευθούν στην Γαλλία, αν αυτό είναι «χρήσιμο και αναγκαίο», διαβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να υποδεχθεί 50 ασθενείς στα νοσοκομεία της.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter (Χ), ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία κινητοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει, κυρίως αεροπορικά, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να μεταφερθούν και να νοσηλευθούν στην Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην άφιξη στις αρχές της εβδομάδας στην Αίγυπτο του ελικοπτεροφόρου Dixmude, που έχει μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο με δυναμικότητα 40 κλινών για την περίθαλψη σοβαρών περιστατικών και την μεταφορά τραυματιών, αν υπάρχει ανάγκη, σε νοσοκομεία.

Επίσης ένα ακόμη αεροσκάφος της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταφέρει στις αρχές της εβδομάδας περισσότερους από 10 τόνους ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και δύο κινητές ιατρικές μονάδες για την περίθαλψη 500 σοβαρά τραυματισμένων κάθε μία.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φθάσει το συντομότερο και το ασφαλέστερο δυνατόν. Για τον λόγο αυτόν, μας χρειάζεται να επιτύχουμε μία άμεση ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε μία κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

