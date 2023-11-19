Μακρόν σε Νετανιάχου: Απόλυτη ανάγκη διαχωρισμού των τρομοκρατών από τον πληθυσμό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εγκάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις «υπερβολικά υψηλές απώλειες αμάχων» στην Γάζα, υπενθυμίζοντάς του την «απόλυτη ανάγκη διαχωρισμού των τρομοκρατών από τον πληθυσμό», κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία.

Για την κατάσταση στην Δυτική Οχθη, ο πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε στον Νετανιάχου την «μεγάλη του ανησυχία για την αύξηση των βιαιοτήτων κατά των παλαιστινίων πολιτών», ζητώντας «να γίνουν τα πάντα για να προληφθεί η επέκταση της βίας και για να διατηρηθεί η ηρεμία».

Ο πρόεδρος Μακρόν είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κατά την οποία «καταδίκασε τις βιαιότητες που διαπράττονται κατά των παλαιστινίων πολιτών στην Δυτική Οχθη», σύμφωνα με την Γαλλική Προεδρία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υπενθύμισε στον Μαχμούντ Αμπάς «την ανάγκη για την Παλαιστινιακή Αρχή και όλες τις χώρες της περιοχής να καταδικάσουν απερίφραστα και με την μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου».

Κατά την συνομιλία του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Εμανουέλ Μακρόν «επανέλαβε την σημασία της εφαρμογής άμεσης ανθρωπιστικής εκεχειρίας που θα πρέπει να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός», υπενθυμίζοντας επίσης «την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε επέκταση της σύρραξης, κυρίως στον Λίβανο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

