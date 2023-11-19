Νέα βήματα για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας εντός των ερχόμενων εβδομάδων ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ στην καθημερινή απεύθυνσή του μέσω βίντεο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα θα γίνουν πιο σημαντικά στα αμυντικά σχέδια του Κιέβου, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι ουκρανικές αρχές αναμένουν ότι η Μόσχα θα εξαπολύσει περισσότερες επιθέσεις κατά ουκρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και υδροδότησης τον φετινό χειμώνα.

"Όσο πλησιάζουμε στον χειμώνα, τόσο μεγαλύτερες θα γίνονται οι προσπάθειες της Ρωσίας να εντείνει τις επιθέσεις της", σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ενεργειακές υποδομές στις νότιες ουκρανικές περιφέρειες της Ζαπορίζια και της Οδησσού δέχθηκαν σφοδρή επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram ότι από τα 38 drones που εξαπολύθηκαν, τα 29 αναχαιτίστηκαν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά σε διοικητικό κτίριο σε ενεργειακό συγκρότημα στην Οδησσό και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η νότια διοίκηση του ουκρανικού στρατού. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, πρόσθεσε.

Στην Ζαπορίζια, 4 από 8 drones αναχαιτίστηκαν, ανέφερε παράλληλα στο Telegram ο διοικητής του στρατού Γιούρι Μαλάσκο. Επλήγησαν ορισμένα τμήματα υποδομής και ξέσπασε φωτιά, πρόσθεσε. Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Στις γειτονικές περιφέρειες Μικολάιφ και Χερσώνα, όπως και στη δυτική Ουκρανία, στο Κίεβο και το Χμελνίτσκι αναφέρθηκαν επίσης επιθέσεις.

Στο μεταξύ ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε χθες, Σάββατο, το βράδυ επίθεση με drone στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η επίθεση στην Μπογκορόντσκογε, στην ανατολική διοικητική περιοχή της Μόσχας, που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, αποτράπηκε, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύοσυας Σεργκέι Σομπιάνιν νωρίς σήμερα το πρωί.

"Απόπειρα επίθεσης με drone στη Μόσχα αποτράπηκε από την αντιαεροπορική άμυνα (...) απόψε. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή απώλειες από τα συντρίμμια που έπεσαν (στο έδαφος). Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στην περιοχή", διευκρίνισε ο Σομπιάνιν στην ανάρτησή του.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό drone πάνω από την περιοχή Μπογκορόντσκογε γύρω στη 01:00 ώρα Μόσχας (24:00 ώρα Ελλάδος). Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

