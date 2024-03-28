Ο Αμιρτσόμ Ισλάμοφ (κάτω φωτό) και ο πατέρας του Ισροήλ Ισλάμοφ, δύο από τους οκτώ υπόπτους που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο μακελειό που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών Crocus της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα, κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης τους, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Η οικογένεια Ισλάμοφ - τα αδέρφια Αμιρτσόν και Ντιλοβάρ και ο πατέρας τους Ισροήλ, που κατάγονται από το Τατζικιστάν, κατηγορούνται ότι συνέδραμαν τους τέσσερις Τατζίκους που κατηγορούνται για την επίθεση στο Crocus City Hall, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 143 άνθρωποι.

Πριν από μερικές ημέρες, κατά την εξέταση του θέματος της σύλληψης, ο Aμιρτσόμ Ισλάμοφ δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι είναι ένοχος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει προβλέψει προς το παρόν συνάντηση με τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο Crocus City Hall της Μόσχας, ανακοίνωσε στο μεταξύ σήμερα το Κρεμλίνο.

«Αν χρειαστούν επαφές, θα σας ενημερώσουμε», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ερώτηση δημοσιογράφων αν ο Ρώσος πρόεδρος προβλέπει να συναντήσει τους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης αυτής, που στοίχισε τη ζωή σε 143 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

