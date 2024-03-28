Μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θα επισκεφθούν αύριο Παρασκευή την Άγκυρα, ανέφεραν σήμερα Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνάντηση που θα έχουν με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, η τουρκική πλευρά, μεταξύ άλλων, θα θέσει στα τέσσερα μέλη της αμερικανικής επιτροπής τις τουρκικές θέσεις για τη διαδικασία προμήθειας και εκσυγχρονισμού των τουρκικών μαχητικών F-16, έργα αμυντικών προμηθειών για τα οποία εκκρεμεί η έγκριση από το Κογκρέσο, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στους Κούρδους της οργάνωσης YPG στη βόρεια Συρία, οργάνωση την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας.



Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης συνάντηση με τον Χουλουσί Ακάρ, τέως υπουργό Άμυνας και νυν πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Οι τουρκικές προμήθειες πυρομαχικών

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Bloomberg, το αμερικανικό Πεντάγωνο θα προμηθευτεί 166 χιλιάδες πυρομαχικά ολμοβόλων 155 χιλιοστών από την τουρκική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Arca Defence.

Το σύνολο των πυρομαχικών σχεδιάζεται να παραδοθεί στο Πεντάγωνο αυτό το έτος και αναμένεται να γίνουν επιπρόσθετες παραγγελιές το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς αξιωματούχων που προγραμματίζουν τις προμήθειες, οι ΗΠΑ στοχεύουν επίσης να προμηθευτούν από την Τουρκία τρινιτροτολουόλιο, γνωστό ως TNT, και νιτρογουανιδίνη, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ώθησης.

Επιπλέον, έως το 2025 μια άλλη τουρκική εταιρεία της αμυντικής βιομηχανίας θα εγκαταστήσει γραμμές στο Τέξας για την παραγωγή πυρομαχικών οβιδοβόλων των 155 χιλιοστών. Οι γραμμές που θα δημιουργηθούν θα καλύπτουν το 30% της συνολικής παραγωγής πυρομαχικών οβιδοβόλων 155 χιλιοστών των ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες της Ουκρανίας σε πυρομαχικά.

Είναι γνωστό ότι για την πώληση πυρομαχικών απαιτείται άδεια της κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν έχει εκδοθεί η εν λόγω άδεια εξαγωγής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.