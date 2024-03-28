Τρόμος στην Ευρώπη μετά το μακελειό στη Μόσχα- Μέτρα για τον ISIS- K και στην Ελλάδα

Η Ευρώπη λαμβάνει όλο και πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας υπό την απειλή του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Εγρήγορση υπάρχει και στη χώρα μας με μυστικές υπηρεσίες να βρίσκονται επί ποδός.

Συγκεκριμένα, ενισχυμένη αστυνόμευση και ελέγχους περιλαμβάνουν σε πρώτη φάση τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, βρίσκονται σε επιφυλακή εντατικοποιώντας τους ελέγχους των μεταναστευτικών ροών.

Οι έρευνες θα επικεντρώνονται σε άτομα τα οποία έχουν ενδείξεις για ριζοσπαστικοποίηση και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε ως «μοναχικοί λύκοι» είτε συνεργαζόμενοι σε μικρές ομάδες, όπως αυτή που έδρασε στο αιματοκύλισμα στον συναυλιακό χώρο Crocus.

Πηγές προερχόμενες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τονίζουν χαρακτηριστικά πως οι έλεγχοι φυσικά θα ενταθούν και στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης μεταναστών με τη δυναμικότερη ενεργοποίηση του πληροφοριακού δικτύου αλλά και την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προσθέτουν δε πως «στο επίκεντρο» θα βρεθούν επιπρόσθετα και τα στέκια που συγκεντρώνονται και διαβιούν κοινότητες αλλοδαπών, κυρίως υπηκόων Πακιστάν και Αφγανιστάν από όπου ο ISIS-K στρατολογεί μέλη.

Η προσοχή των ελληνικών αρχών είναι επίσης στραμμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο TikTok και το Τelegram, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση στρατολογεί μέλη αξιοποιώντας αυτά τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, σχεδόν διπλάσια θα είναι η αστυνόμευση σε στόχους ρωσικού ενδιαφέροντος, η οποία ήδη βέβαια υπήρχε ήδη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.