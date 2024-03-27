Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι είναι «εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψουμε» ότι το Ισλαμικό Κράτος θα είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας την περασμένη Παρασκευή στην οποία σκοτώθηκαν 140 άνθρωποι.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης ότι το Ισλαμικό Κράτος ευθύνεται για την επίθεση, παρότι η ίδια η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη, υπονοώντας αντίθετα ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων για τις δηλώσεις συμπαράστασης και συμπάθειας που έλαβε απ όλο τον κόσμο, μετά την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Παρασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

