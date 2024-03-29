Η Μόσχα δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει αυξήσει τις εισαγωγές νιτροκυτταρίνης, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παραγωγή πυρίτιδας για βλήματα πυροβολικού. Μεταξύ των παραγωγών νιτροκυτταρίνης που προμηθεύουν τη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχουν επίσης εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και την Ταϊβάν, αναφέρει η εφημερίδα The Wall Street Journal με άρθρο της που φέρει τίτλο "Russia Doubled Imports of an Explosives Ingredient—With Western Help", όπου η εφημερίδα επικαλούμενη εμπορικά στοιχεία.

Οι εισαγωγές νιτροκυτταρίνης από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 70% το 2022, το πρώτο έτος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι τα μέσα του 2023 είχαν εισαχθεί 3.039 τόνοι - σχεδόν διπλάσιοι από το 2021.

Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, μόνο λίγες χώρες στον κόσμο παράγουν νιτροκυτταρίνη, επειδή η κύρια χρήση της είναι η παραγωγή πυρομαχικών και υπόκειται σε διεθνείς εμπορικούς περιορισμούς. Η νιτροκυτταρίνη χρησιμοποιείται επίσης για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι αυξανόμενες εισαγωγές προορίζονται για εξοπλισμούς, δεδομένου ότι η ρωσική οικονομία έχει αναπροσανατολιστεί προς την στρατιωτική βιομηχανία σε καιρό πολέμου.

Η Ρωσία παράγει μικρές ποσότητες νιτροκυτταρίνης. Από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις κατά της Μόσχας, η Κίνα αύξησε τις προμήθειες αυτής της ένωσης στη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία, μια μικρή εταιρεία στην Τουρκία, η Noy, είναι υπεύθυνη για σχεδόν τις μισές εισαγωγές νιτροκυτταρίνης της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Μέσω αυτής, η Ρωσία αγοράζει νιτροκυτταρίνη που παράγεται στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ταϊβάν, αναφέρει η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

