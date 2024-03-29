Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος επιβεβαίωσε σήμερα τη σύλληψη στη Ρωσία τεσσάρων μελών του, δραστών της φονικής επίθεσης σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, την επομένη νέων κατηγοριών των ρωσικών αρχών που κατήγγειλαν «σχέσεις με τους Ουκρανούς εθνικιστές».

Την ευθύνη για την επίθεση της 22ας Μαρτίου, που προκάλεσε 143 θανάτους πριν από μία εβδομάδα στο Crocus City Hall, έχει ήδη αναλάβει το ΙΚ, όμως οι Ρώσοι αξιωματούχοι επιμένουν στο ουκρανικό σενάριο. Το Κίεβο αρνείται από την πλευρά του κάθε εμπλοκή στο μακελειό.

Η al-Nabaa, η εβδομαδιαία εφημερίδα της τζιχαντικής οργάνωσης, επιβεβαιώνει σήμερα πως «τέσσερις μαχητές, που είναι στρατιώτες του χαλιφάτου», επιτέθηκαν στην αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας.

Τρεις από αυτούς χρησιμοποίησαν μυδραλιοβόλα ενώ ο τέταρτος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την al-Nabaa, που δημοσιοποιήθηκε στα κανάλια της τζιχαντιστικής οργάνωσης στην εφαρμογή Telegram.

Οι επιτιθέμενοι αποτέλεσαν στη συνέχεια στόχο μιας «καταδίωξης» από χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις η οποία τελείωσε με την «περικύκλωσή» τους σε ένα δάσος.

«Μακάρι ο Θεός να τους απελευθερώσει από την αιχμαλωσία τους», ανέφερε η al-Nabaa.

Η επίθεση, η πιο φονική τα τελευταία 20 χρόνια στη Ρωσία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 143 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 360, μεταξύ των οποίων παιδιά. Οι ρωσικές αρχές είχαν κάνει λόγο προηγουμένως για τη σύλληψη 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις φερόμενοι ως επιτιθέμενοι. Σε βάρος οκτώ απαγγέλθηκαν κατηγορίες και προφυλακίστηκαν.

Χθες, Πέμπτη, η ρωσική ανακριτική επιτροπή, το όργανο που αναλαμβάνει τις κυριότερες ποινικές έρευνες, ανακοίνωσε πως οι δράστες της επίθεσης είχαν "σχέσεις με τους Ουκρανούς εθνικιστές" και είχαν λάβει "σημαντικά" χρηματικά ποσά με προέλευση την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ο ίδιος πως οι τέσσερις επιτιθέμενοι συνελήφθησαν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Ουκρανία, όπου ένα "παράθυρο" που θα τους επέτρεπε να διασχίσουν τα σύνορα, είχε ετοιμαστεί από την ουκρανική πλευρά.

Ο διευθυντής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB), Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, είχε κατηγορήσει από την πλευρά του τις ουκρανικές και τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες ότι "διευκόλυναν" την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.