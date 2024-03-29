Ρωσία: Μειώνει παραγωγή πετρελαίου για να καλυψει διαφορά με χώρες του ΟΠΕΚ+

Η Ρωσία αποφάσισε να εστιάσει στην μείωση της παραγωγής πετρελαίου παρά στις εξαγωγές στο δεύτερο τρίμηνο προκειμένου να κατανεμηθούν ομοιόμορφα οι περικοπές με τις άλλες χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι θα μειώσει την δική της παραγωγή πετρελαίου και τις εξαγωγές επιπροσθέτως κατά 471.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) στο δεύτερο τρίμηνο σε συνεργασία με κάποιες χώρες που συμμετέχουν στον ΟΠΕΚ+.

Ο Νόβακ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες θα μειώσουν την παραγωγή σε αναλογία με τον μερίδιο που έχουν στην συνολική παραγωγή της χώρας.

Η Ρωσία σχεδιάζει να χαλαρώσει τις περικοπές στις εξαγωγές: τον Απρίλιο θα μειώσει την παραγωγή εκτάκτως κατά 350.000 bpd, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 121.000 bpd. Τον Μάιο οι έκτακτες περικοπές θα φθάσουν τα 400.000 bpd και οι περικοπές στις εξαγωγές τα 71.000 bpd.

Η Ρωσία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο έχει μειώσει τις εξαγωγές αργού και καυσίμων συνολικά κατά 500.000 bpd το πρώτο τρίμηνο, εκτός από τις δεσμεύσεις της να μειώσει την παραγωγή μαζί με άλλες χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+.

Η κίνηση της Ρωσίας να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου, όχι τις εξαγωγές , ήταν μια απρόσμενη κίνηση.

Η JP Morgan, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την χαρακτήρισε μια αλλαγή έκπληξη στην στρατηγική, ανέφερε ότι εάν η Ρωσία στράφηκε στις περικοπές που είχε υποσχεθεί , η παραγωγή της χώρας σε αργό πετρέλαιο θα μειωθεί στα 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως τον Ιούνιο, που αντιστοιχεί στην παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ρωσία αυτή τη στιγμή παράγει περίπου 9,5 εκατομμύρια bpd αργού πετρελαίου.

«Αυτό είναι ένα μέτρο (εμβαθύνει τις περικοπές της παραγωγής) που λαμβάνεται έτσι ώστε όλες οι χώρες να συνεισφέρουν ισότιμα (στις περικοπές της παραγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΟΠΕΚ+)» , είπε ο Νόβακ.

«Όπως θυμόσαστε, δεν μειώσαμε (την παραγωγή) με βάση τον όγκο, το ποσοστό, που τη μείωσαν οι άλλες χώρες. Είχαμε μια μείωση στις εξαγωγές. Η στιγμή αυτή ήρθε όταν, αντίθετα με τις εξαγωγές, μειώνουμε την παραγωγή», πρόσθεσε.

Πηγές στον χώρο της βιομηχανίας, είχαν δηλώσει την Δευτέρα στο πρακτορείο Reuters, ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στις εταιρείες να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου στο δεύτερο τρίμηνο για να διασφαλίσουν ότι θα πετύχουν τον στόχο παραγωγής των 9 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως έως το τέλος Ιουνίου που συνάδει με τις δεσμεύσεις προς τον ΟΠΕΚ+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

