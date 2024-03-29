Επτά νεκροί από κατάρρευση γερανού σε εργοτάξιο στην Ταϊλάνδη

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ταϊλάνδη, όταν κατέρρευσε ένας γερανός στο εργοτάξιο κατασκευής μιας βιομηχανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τα θύματα ήταν όλα εργάτες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, κατά την κατασκευή ενός εργοστασίου που θα παράγει μεταλλικές καπνοδόχους, στην επαρχία Ραγιόνγκ, ανέφερε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Τσαϊπόνγκ Σανγκπονγκτσάι.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Ταϊλάνδη όπου οι επιχειρήσεις συχνά δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας ή αναλαμβάνουν έργα χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Τον Ιανουάριο, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο Σούπαν Μπούρι σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι ενώ τον Ιούλιο του 2023 σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 100 από έκρηξη σε ένα εργοστάσιο της πόλης Ναρατιβάτ, στα νότια της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

