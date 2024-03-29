Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι τοπικές εκλογές δεν μοιάζουν με καμία από τις προηγούμενες. Σε δύο ημέρες εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν τους τοπικούς τους άρχοντες και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων σε όλη τη χώρα. Όμως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, μία τεράστια πόλη 16 εκατομμυρίων κατοίκων όπου η δημαρχιακή κούρσα διεξάγεται θεωρητικά ανάμεσα στον νυν δήμαρχο και υποψήφιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου και τον αντίπαλό του της κυβερνητικής συμμαχίας, Μουράτ Κουρούμ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, η εταιρεία δημοσκοπήσεων SONAR, που είχε βρει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών το 2023, αναφέρει σε νέα δημοσκόπηση ότι ο Ιμάμογλου προηγείται με «καθαρό» προβάδισμα 7 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του «εκλεκτού» του Ερντογάν. Το δείγμα μάλιστα, είναι αρκετά μεγάλο (4.288 άτομα).

🚨Henüz seçimde görev almamış avukatlar için son hatırlatma! https://t.co/80LQtDOlOr pic.twitter.com/j90E4tp9sR — İstanbul Gönüllüleri (@gonulluist) March 29, 2024

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο Ιμάμογλου (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα – CHP) συγκεντρώνει 47,3%, o Koυρούμ (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – AKP) σημειώνει 40,4%, ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι (Αλτινόζ από το Κόμμα της Νέας Ευημερίας, Καραμαχμούτογλου από το Κόμμα Νίκης, Ντανίς και Τσεμνί από το φιλοκουρδικό DEM και Καβουντζού από το Καλό Κόμμα) επιτυγχάνουν μονοψήφια ποσοστά.

Στην πραγματικότητα όμως, ο αντίπαλος του Ιμάμογλου δεν είναι ο αδύναμος και άχρωμος Μουράτ Κουρούμ, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να μη χάσει και θέλει να εδραιώσει την εξουσία του μετά και τις εκλογές του 2023.

Θέλει να ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη όχι μόνο για λόγους θρησκευτικής ταυτότητας, όχι μόνο γιατί μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τέμενος, αλλά και επειδή σε μία περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης θα αποκτήσει τον έλεγχο μίας πόλης με ετήσιο προϋπολογισμό 6,6 δις δολαρίων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κρατικές πολιτικές.

Bugün göz kamaştırdın, yüzümüzü ak ettin. Her yaştan, her memleketten yürekle bizi yine sevindirdin.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sözümüz söz, zafer bizim olacak dedin.



Teşekkürler Sancaktepe!#BirlikteKazanacağız pic.twitter.com/BaBQ9il9DJ — Murat KURUM (@murat_kurum) March 29, 2024

Είναι σαφές ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία σταθερή άνοδο του Εκρέμ Ιμάμογλου. Μάλιστα, δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν σήμερα ότι και σε εσωτερική δημοσκόπηση του ΑΚΡ ο Ιμάμογλου προηγείται του Κουρούμ κατά 5,3 μονάδες, μετά την κατανομή των αναποφάσιστων. Μία νίκη του Ιμάμογλου φαίνεται τώρα πιο πιθανή από τους δημοσκόπους, αν και οι ίδιοι δημοσκόποι έπεσαν τραγικά έξω στις περσινές εκλογές. Ωστόσο, μία νίκη του νυν δημάρχου θα τον αναδείκνυε ως τον μόνο που νίκησε τον Ερντογάν για δεύτερη φορά, αλλά και ως τον φυσικό ηγέτη του ΡΛΚ, πράγμα όμως που σε μεταγενέστερη φάση ίσως θα προκαλούσε πρόβλημα στην ενότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: Deutsche Welle

