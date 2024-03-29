Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας συνέλαβε με κατηγορίες παλαιότερων αδικημάτων σεξουαλικής φύσης τον ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) και βουλευτή στη Βουλή των Κοινοτήτων σερ Τζέφρι Ντόναλντσον.

Σύμφωνα με το BBC, ο 61χρονος πολιτικός αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό και πολλαπλά άλλα σεξουαλικά αδικήματα. Η έρευνα σε βάρος του φέρεται να ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες μετά από καταγγελίες δύο γυναικών.

Μαζί του συνελήφθη και μία γυναίκα 57 ετών κατά της οποίας μετά την ανάκριση απαγγέλθηκε κατηγορία παροχής βοήθειας και υπόθαλψης του σερ Τζέφρι.

Το DUP ανακοίνωσε πως έλαβε επιστολή παραίτησης από τον κ. Ντόναλντσον, ο οποίος τέθηκε επιπλέον σε διαθεσιμότητα από το κόμμα.

Ήδη προσωρινός ηγέτης ορίστηκε ο βουλευτής Γκάρι Ρόμπινσον.

Ο σερ Τζέφρι Ντόναλντσον διεμήνυσε πως απορρίπτει τις κατηγορίες. Θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στα τέλη Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας διέγραψε τους λογαριασμούς του σε όλα τα μέσα κοινωνικης δικτύωσης.

Ως μέλος της κεντρικής Βουλής των Κοινοτήτων (από το 1997) ο κ. Ντόναλντσον δεν κατέχει κάποιο αξίωμα στην αποκεντρωμένη κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας. Είχε όμως καταλυτικό ρόλο στην πρόσφατη άρση του διετούς αδιεξόδου που επέτρεψε την επαναλειτουργία της συγκυβέρνησης του DUP με το Σιν Φέιν, το οποίο για πρώτη φορά έχει αναδειχθεί μεγαλύτερο κόμμα στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το 2006 τιμήθηκε με τον τίτλο του σερ για τις πολιτικές του υπηρεσίες.



Πηγή: skai.gr

