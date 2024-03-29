Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τασκ επισήμανε την Παρασκευή ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε μια «προπολεμική περίοδο» για την οποία είναι απροετοίμαστη, και προειδοποίησε ότι μια ουκρανική ήττα από τη Ρωσία θα ενθάρρυνε τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ξέρω ότι ακούγεται καταστροφικό, ειδικά για τους ανθρώπους της νεότερης γενιάς, αλλά πρέπει να συνηθίσουμε διανοητικά την άφιξη μιας νέας εποχής. Της προπολεμικής εποχής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τασκ σε ομιλία του σε ξένους δημοσιογράφους.

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά ο πόλεμος δεν είναι πλέον έννοια από το παρελθόν. Είναι αληθινή, και ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Ζούμε την πιο κρίσιμη στιγμή από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου... κυριολεκτικά κάθε σενάριο είναι δυνατό», σημείωσε.

Η προειδοποίησή του έρχεται ενώ η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα άλλη μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας με μαζικό μπαράζ από drones και αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν περιοχές σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου.

Οι ρωσικές επιθέσεις ώθησαν την Πολωνία να σηκώσει άμεσα τα δικά της πολεμικά αεροπλάνα για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της από τυχόν παράπλευρα χτυπήματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους ή βομβαρδιστικά. Την περασμένη εβδομάδα, η Βαρσοβία ζήτησε εξηγήσεις από τη Μόσχα αφού ένας από τους πυραύλους της εισέβαλε για λίγο στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πυραυλικής επίθεσης στην Ουκρανία, ωθώντας το μέλος του ΝΑΤΟ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα μετά τον εντοπισμό θραυσμάτων που φαίνεται να προέρχονται από drone στο έδαφός της το βράδυ της Πέμπτης σε γεωργική περιοχή της κομητείας Μπράιλα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.



