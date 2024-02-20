Λογαριασμός
Ρωσία: Απορρίφθηκε η προσφυγή του Αμερικανού δημοσιογράφου Γκέρσκοβιτς για την προσωρινή του κράτηση

Ο Γκέρσκοβιτς, δημοσιογράφος της Wall Street Journal, τέθηκε υπό κράτηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) στις 29 Μαρτίου του 2023 κατηγορούμενος για κατασκοπεία

Ρωσικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα προσφυγή του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς κατά της παράτασης της προσωρινής του κράτησης έως τις 30 Μαρτίου με κατηγορίες περί κατασκοπείας, τις οποίες ο ίδιος αρνείται, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

Ο Γκέρσκοβιτς, δημοσιογράφος της Wall Street Journal, τέθηκε υπό κράτηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) στις 29 Μαρτίου του 2023 στο Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, κατηγορούμενος για κατασκοπεία, κάτι που επισείει ποινή κάθειρξης έως 20 χρόνια.

