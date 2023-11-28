Δικαστήριο της Μόσχας παράτεινε σήμερα - για τρίτη φορά - κατά δύο μήνες, ως τις 30 Ιανουαρίου, την κράτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου στη Ρωσία κατηγορούμενος για κατασκοπεία, αδίκημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 20 ετών.

«Η περίοδος κράτησης του Έβαν Γκέρσκοβιτς (...) παρατάθηκε κατά δύο μήνες (...), ως τις 30 Ιανουαρίου 2024», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο του Λεφορτόφσκι.

A Russian court ruled to extend the detention of Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich for a third time. https://t.co/mbZ1SMxr87 https://t.co/mbZ1SMxr87 — The Wall Street Journal (@WSJ) November 28, 2023

Δημοσιογράφος της Wall Street Journal, ο Γκέρσκοβιτς συνελήφθη από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κατά την διάρκεια ρεπορτάζ στο Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, στις 29 Μαρτίου.

Εκτοτε κρατείται στην φυλακή Λεφόρτοβο της Μόσχας, που χρησιμοποιείται από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) για την κράτηση των φυλακισμένων σε συνθήκες σχεδόν πλήρους απομόνωσης.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, όπως και η Ουάσινγκτον, η εφημερίδα του, το περιβάλλον του και η οικογένειά του.

«Επαίσχυντη και εξωφρενική επίθεση»

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σήμερα ότι η συνεχιζόμενη φυλάκιση του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς είναι μια «επαίσχυντη και εξωφρενική επίθεση» στην ελευθερία του Τύπου και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του.

«Ο Έβαν βρίσκεται άδικα στη φυλακή για σχεδόν 250 ημέρες και κάθε μέρα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα», ανέφερε η εφημερίδα σε ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Οι κατηγορίες εναντίον του είναι κατηγορηματικά ψευδείς και η συνεχιζόμενη φυλάκισή του είναι μια επαίσχυντη και εξωφρενική επίθεση στην ελευθερία του Τύπου, που είναι κρίσιμης σημασίας για μια ελεύθερη κοινωνία. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στον Έβαν και να ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.