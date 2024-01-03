Reform UK, το ακροδεξιό κόμμα που θέλει να «τιμωρήσει» τους Τόρις και να αποτρέψει νίκη των Εργατικών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τα σχέδια του ακροδεξιού βρετανικού κόμματος Reform UK ενόψει των εκλογών που θα διενεργηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός του έτους παρουσίασε το πρωί ο ηγέτης αυτού, Ρίτσαρντ Τάις.

Όπως είπε, η χώρα δεν ψήφισε ποτέ τον Ρίσι Σούνακ ως πρωθυπουργό και οι πολίτες θέλουν την προκήρυξη εκλογών το συντομότερο δυνατό.

Εκτίμησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να «τιμωρήσει» τους Τόρις για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και πρόσθεσε πως αυτό μπορεί να γίνει με ψήφο υπέρ του Reform UK, το οποίο έχει «κατατρομοκρατήσει» το κυβερνών κόμμα.

Ο κ. Τάις απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Συντηρητικό Κόμμα κατηγορώντας το ως την «άλλη πλευρά του ίδιου σοσιαλιστικού νομίσματος» με τους Εργατικούς.

Προανήγγειλε ως εκ τούτου πως το Reform UK θα κατεβάσει υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία.

Είπε δε πως μια νίκη των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ θα συνιστούσε «Σταρμαγεδώννα».

Ο ηγέτης του Reform UK τάχθηκε υπέρ της σημαντικής αύξησης του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος στις 20.000 λίρες το χρόνο, άμεση κατάργηση όλων των νόμων της ΕΕ που ισχύουν ακόμα στη Βρετανία, πάγωμα της «μη αναγκαίας» μετανάστευσης και ακύρωση όλων των πολιτικών υπέρ της επίτευξης μηδενικής εκπομπής ρύπων.

Το κόμμα είχε συσταθεί με τη στήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Τάις εξετάζει την έκταση του ρόλου που θέλει να αναλάβει στο κόμμα ενόψει των εκλογών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Reform UK είναι τέταρτο στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό γύρω στο 9%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.