Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα Τετάρτη στο Κερμάν του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με το alarabiya οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο νεκροταφείο όπου είναι θαμμένος ο κορυφαίος ιρανός στρατιωτικός διοικητής Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Irib μετέδωσε ότι άλλοι 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η υπηρεσία ειδήσεων Al Mayadeen δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πιθανότητα να προκλήθηκαν εκρήξεις από φιάλες αερίου, αλλά οι επίσημες πηγές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει φτάσει στο σημείο του συμβάντος. Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες στην τελετή.

«Οι ομάδες μας ταχείας απόκρισης απομακρύνουν τους τραυματίες... Όμως υπάρχουν πλήθη που μπλοκάρουν δρόμους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρεζά Φαλάχ, επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην επαρχία Κερμάν.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή με αφορμή την 4η επέτειο θανάτου του Σουλεϊμανί.

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος για περισσότερες από δύο δεκαετίες ηγήθηκε της Δύναμης Κουντς, του ξένου τμήματος επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

