Πρόκληση Ερντογάν με τα F-16: Ο αγώνας δεν τελείωσε με τον εχθρό στην θάλασσα

«Δεν έχει στεγνώσει καλά-καλά το μελάνι» της επιστολής έγκρισης για την πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται πως θυμήθηκε τον «παλιό του εαυτό» και άρχισε εκ νέου τις εμπρηστικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας.

Οπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, κατά την διάρκεια ομιλίας του για τους υποψήφιους δημάρχους της Σμύρνης, ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκτός των άλλων σε ζητήματα που αφορούν την ιστορία της γείτονος.

«Ο αγώνας μας δεν τελείωσε με την εκδίωξη του εχθρού από τα εδάφη μας, ρίχνοντας τον στην θάλασσα στην Σμύρνη πριν 100 χρόνια» είπε προσθέτοντας πως οι περιοχές του Μαρμαρά και του Αιγαίου που συμπεριλαμβάνεται και η Σμύρνη είναι τα εδάφη που φυτεύτηκαν οι πρώτοι σπόροι, τα πρώτα θεμέλια και τα πρώτα βήματα της χιλιόχρονης ύπαρξης τους.

Οι δηλώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν μόνο απότοκο της ικανοποίησης του για την έγκριση της πώλησης εκ μέρους των ΗΠΑ αλλά ενδεχομένως λειτουργούν και ως απάντηση στις επικρίσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης η οποία υποστηρίζει πως η χώρα λαμβάνει από τις ΗΠΑ πολύ λιγότερα σε σχέση με την Ελλάδα καθώς τα F-35 αποτελούν σαφώς πιο εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη σε σχέση με τα F-16.

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 και είχε ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα πριν 15 περίπου χρόνια.

Στο σήμερα, εφόσον είχε παραμείνει στο πρόγραμμα αυτό, θα είχε τουλάχιστον 30 σκάφη.

Ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν εξαιτίας λάθος χειρισμών της κυβέρνησης, όπως τονίζει η αντιπολίτευση.

Πάντως η ικανοποίηση της Τουρκίας δεν σχετίζεται μόνο με την απόκτηση των 40 F-16 και τον εκσυγχρονισμό των άλλων 79 αφού η πολεμική αεροπορία της χώρας είχε τεράστιες ανάγκες σε ανταλλακτικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος ενδεικτικά δήλωσε χθες πως για την συντήρηση και τις επισκεύες που χρειάζονται τα F-16 θα αποδεσμευτούν πολλά ανταλλακτικά από τις ΗΠΑ αλλά και τον Καναδά.

Πηγή: skai.gr

