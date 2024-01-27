Το Ισραήλ ζητάει να σταματήσει η χρηματοδότηση της UNRWA και να αντικατασταθεί

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε σήμερα η υπηρεσία αρωγής και έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) "να αντικατασταθεί με υπηρεσίες αφιερωμένες στην πραγματική ειρήνη και την ανάπτυξη" μετά τους ισχυρισμούς ότι μέλη του προσωπικού της είχαν εμπλοκή στις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Ίσραελ Κατς προέτρεψε επίσης και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, οι οποίες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση της UNRWA.

Πηγή: skai.gr

