«Ποτέ ξανά», δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μεσούσης της ισχυρής κινητοποίησης των συμπολιτών του κατά της άκρας δεξιάς.

Διαδηλώσεις σε περισσότερες από 300 πόλεις και χωριά έχουν προγραμματιστεί συνολικά αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα, σύμφωνα με τη συμμαχία "μαζί κατά της ακροδεξιάς".

Over 20 thousand people marched and demonstrated in the streets of #Mannheim #Germany. The "Never again is now!" rally at the Alter Messplatz was a powerful demonstration of democracy and diversity. Mayor Christian Specht and numerous speakers led the charge, setting an inspiring… pic.twitter.com/w8Qo94BIf8 — Nouman Aziz (@noumanaziz_) January 27, 2024

Στο Κίελο, πόλη της βόρειας Γερμανίας, 11.500 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, 15.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της δημαρχίας το μεσημέρι.

"Η δημοκρατία δεν είναι για τους φοβητσιάρηδες!" "Κόκκινη κάρτα για το AfD (το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία)", έγραφαν τα πλακάτ και δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιοχάνες Μπόκερ, ένας 29χρονος κινησιοθεραπευτής που συμμετείχε στη συγκέντρωση.

"Για μένα, ήταν σημαντικό να διαδηλώνω για να τιμήσω τα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού αλλά και να διαμαρτυρηθώ κατά της ανόδου της ακροδεξιάς", δήλωσε.

Στο Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, "δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι" συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη Στουτγάρδη, νοτιοδυτικά, συγκεντρώθηκαν 1.500 με 2.000 άνθρωποι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. "Θέλω να δημιουργήσω μια ελεύθερη ζώνη χωρίς Ναζί για την εγγονή μου", είπε η 60χρονη Μάργκριτ Βάλτερ.

Σε ένα podcast που μεταδόθηκε σήμερα, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπενθύμισε την ευθύνη της Γερμανίας για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που είναι το Ολοκαύτωμα.

Never again to social exclusion and disenfranchisement,

never again to racist ideology and dehumanisation,

never again to dictatorship.



Our “never again” has millions of voices and our democracy millions of faces.#WeRemember #NeverAgain pic.twitter.com/PGUN2LZ5ll — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 27, 2024

Χάρηκε που είδε τη χώρα του "όρθια", καθώς "εκατομμύρια πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους".

Εδώ και δύο εβδομάδες, οι Γερμανοί πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στις ριζοσπαστικές τάσεις του AfD.

"Υπάρχουν τριπλάσιες διαδηλώσεις σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, κυρίως στην ανατολική Γερμανία", έγραψε η συμμαχία πολιτών Campact, η οποία είναι μεταξύ των διοργανωτών της κινητοποίησης, σε δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί.

Σε αυτή την περιοχή όπου ήταν άλλοτε η πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, το AfD καταγράφει τις καλύτερες εκλογικές του επιδόσεις.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς κατέβηκε στους δρόμους στο Πότσνταμ, γειτονική πόλη του Βερολίνου όπου κατοικεί.

Σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους διαδήλωσε στο 'Οσναμπρικ (βορειοδυτικά), όπου γεννήθηκε.

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η οποία τιμάται την ημερομηνία της απελευθέρωσης του στρατοπέδου θανάτου Άουσβιτς-Μπίρκεναου από τους Σοβιετικούς στις 27 Ιανουαρίου 1945, είναι μια ετήσια αφορμή για εκδηλώσεις μνήμης.

Όμως φέτος, η 79η επέτειος διεξάγεται εν μέσω τεταμένου κλίματος μετά την αποκάλυψη στις 10 Ιανουαρίου από το γερμανικό ερευνητικό μέσο Correctiv μιας συνάντησης εξτρεμιστών στο Πότσνταμ, όπου συζήτησαν τον περασμένο Νοέμβριο για ένα σχέδιο μαζικής απέλασης ξένων ή ανθρώπων ξένης καταγωγής.

Ενώπιον των βουλευτών της Bundestag, στις 18 Ιανουαρίου, η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ συνέκρινε τη συνάντηση αυτή με τη Διάσκεψη της Βάνζεε όπου οι Ναζί σχεδίαζαν την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης το 1942.

"Το 'ποτέ ξανά' απαιτεί την επαγρύπνηση όλων. Η δημοκρατία μας δεν είναι ένα δώρο από τον Θεό, οι άνθρωποι τη δημιουργούν", προειδοποίησε ο καγκελάριος, πριν καταλήξει: "Ποτέ ξανά, αυτό ισχύει για κάθε μέρα".

