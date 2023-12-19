Ερντογάν: «Πράσινο φως από Μπάιντεν για τα F16 αν περάσουμε την ένταξη της Σουηδίας»

Στην έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από το τουρκικό κοινοβούλιο και στο ζήτημα της αγοράς των F16 από τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από την Ουγγαρία όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτωρ Όρμπαν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Όπως γνωρίζετε, στείλαμε το πρωτόκολλο υποψηφιότητας ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Το θέμα της Σουηδίας προέκυψε επίσης κατά τη συνομιλία μας μας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζο Μπαιντεν. Συζητήσαμε επίσης το θέμα των F-16 μεταξύ ημών και των ΗΠΑ» είπε ο Ερντογάν.

Ειδικότερα, αναφερθείς σε ό,τι διημείφθη με τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με τα F16, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Τζο Μπάιντεν τον διαβεβαίωσε ότι «εσείς να το περάσετε στο Κοινοβούλιο και θα το περάσω στο Κογκρέσο με τον ίδιο τρόπο».

«Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδικασία ταυτόχρονα. Εάν δουλέψουμε σε αυτό ταυτόχρονα, θα μπορέσουμε να το περάσουμε στο κοινοβούλιο πολύ πιο εύκολα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Συνεχίζοντας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Καναδά και των αμυντικών προμηθειών, λέγοντας ότι «ένα άλλο πολύπλοκο ζήτημα σχετικά με την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι η αρνητική στάση του Καναδά και ορισμένων συμμάχων στις αμυντικές προμήθειες. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα».

«Πιστεύω ότι οι θετικές εξελίξεις που αναμένουμε τόσο όσον αφορά το ζήτημα των F-16 στις ΗΠΑ όσο και την τήρηση των υποσχέσεων του Καναδά θα επιταχύνουν τη θετική άποψη του κοινοβουλίου μας για το θέμα. Από την άλλη, η Σουηδία μας έδωσε υποσχέσεις στο Βίλνιους. Αναμένουμε να εκπληρωθούν και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ αναφορικά με τη διεύρυνση και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, αλλά και το καθεστώς υποψηφιότητας της Γεωργίας αποφάσεις όταν η Τουρκία περιμένει στην πόρτα της ΕΕ εδώ και χρόνια, ο Ερντογάν είπε «το να τους δοθεί καθεστώς υποψηφιότητας δεν σημαίνει ότι θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κινηθεί η διαδικασία και θα βρεθούν επίσης σε αδιέξοδο. Καμία από αυτές τις χώρες δεν είναι η Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιολογήσει καλά τη θέση της Τουρκίας από εδώ και στο εξής«.

«Είναι λάθος ότι η Τουρκία, η οποία είναι πιο έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολλά κράτη μέλη, παραμένει να περιμένει στην πόρτα για χρόνια λόγω πολιτικών εμποδίων. Ενώ το στρατηγικό και οικονομικό δυναμικό της Τουρκίας απαιτεί ότι θα έπρεπε να έχει ήδη αποκτήσει πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια με διάφορες δικαιολογίες. Οι διεργασίες που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια αποκάλυψαν για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι και πόσο επιρροή έχει η Τουρκία. Η ΕΕ πρέπει τώρα να εγκαταλείψει αυτό το λάθος. Ίσως, κατά τη διάρκεια της ουγγρικής προεδρίας, αυτό το θέμα να συζητηθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και να γίνει αναλόγως ένα νέο βήμα» είπε κλείνοντας ο Τούρκος πρόεδρος.



