Τσιόδρας για F35: Σήμερα είναι μία καλή μέρα για την Ελλάδα

«Σήμερα είναι μία καλή μέρα για την Ελλάδα. Λάβαμε την επιστολή από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών που βάζει στην Ελλάδα στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο είναι ένα κλειστό κλαμπ, που δεν μπαίνει οποιοσδήποτε εκεί». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής εκλογικής περιφέρειας Αχαΐας, της ΝΔ, στην Πάτρα.

Όπως πρόσθεσε, «το 2019 ήταν η Τουρκία εκεί και εμείς ήμασταν απέξω» συνεχίζοντας: «Σήμερα εμείς παίρνουμε το Ok, να προχωρήσουμε, για να μπορούμε να πάρουμε αεροσκάφη της νεότερης γενιάς και η Τουρκία είναι έτοιμη να πάρει τα F-16, στο βαθμό βεβαίως που υπάρχει έγκριση από το Κογκρέσο».

«Αυτά βεβαίως», όπως σημείωσε, «δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν στο τιμόνι της χώρας δεν βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα γινόταν με τον Αλέξη Τσίπρα ή με κάποιον άλλο. Η αναβάθμιση του κύρους της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντανακλάται όχι μόνο στη σημερινό αποτέλεσμα για τα F- 35 αλλά και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δίνουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα κόστιζαν πάρα πολλά χρήματα στους Έλληνες φορολογούμενους, όμως η χώρα ενισχύεται αμυντικά, λόγω ακριβώς της πολιτικής του ακολουθείται για την οποία μας έχουν καταγγείλει ότι είμαστε δεδομένοι και δεμένοι στο αμερικανικό άρμα».

«Εμείς», όπως επεσήμανε ο Δημήτρης Τσιόδρας, «είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκουμε στην Δύση, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι σε αυτό».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «έχουμε καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, με την Κίνα, με την Ινδία, αλλά είμαστε μέρος της Δύσης και αυτό θέλουμε να φαίνεται και από την πλευρά της Δύσης».

«Έχουμε λοιπόν», συνέχισε, «μία διεθνή παρουσία σήμερα με έναν άνθρωπο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη , ο οποίος, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, απολαμβάνει υψηλό κύρος».

Επίσης, ο Δημήτρης Τσιόδρας είπε ότι «το μεταρρυθμιστικό έργο έχει ξεκινήσει με ορμή», ενώ μιλώντας για την ακρίβεια, την χαρακτήρισε ως μεγάλο θέμα και πρόσθεσε: «Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, προκειμένου ο κόσμος να έχει μεγαλύτερο εισόδημα. Όταν λοιπόν ο πληθωρισμός υποχωρήσει, οι αυξήσεις θα μείνουν, ενώ οι καινούργιες αυξήσεις που θα έλθουν θα είναι πάνω σε αυτά που έχουμε δώσει τώρα, ώστε στο τέλος της τετραετίας να έχουμε στα 950 ευρώ τον κατώτατο μισθό και 1.500 ευρώ μέσο μισθό που είναι και ο στόχος».

Παράλληλα, συνέχισε, «κοιτάζουμε στοχευμένες ενισχύσεις εκεί που υπάρχει πιο μεγάλη ανάγκη, πραγματοποιούμε ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας και πέφτουν ‘καμπάνες' από το αρμόδιο υπουργείο».

«Η ακρίβεια», όπως υπογράμμισε, «είναι ένα εισαγόμενο και δύσκολο φαινόμενο, αφού αν υπήρχε μία εύκολη λύση θα την είχαν εφαρμόσει και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Μιλώντας για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, είπε ότι «έχουν ιδιαίτερη σημασία, όχι για να επιβεβαιωθεί η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ, διότι αυτό είναι δεδομένο, αφού η διαφορά από το δεύτερο κόμμα θα είναι πολύ σημαντική, αλλά για να αποδειχθεί ότι βαδίζουμε σε ένα κλίμα πολιτικής εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί στην κάλπη».

