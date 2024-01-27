ΗΠΑ και Ιράκ άρχισαν επίσημες συνομιλίες για το τέλος του στρατιωτικού συνασπισμού στη χώρα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη σύνοδο το Σάββατο στη Βαγδάτη με στόχο τον τερματισμό της αποστολής του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, που σχηματίστηκε για την καταπολέμηση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι, αναφέρει σε δήλωσή του ότι υποστήριξε «την έναρξη του πρώτου γύρου του διμερούς διαλόγου μεταξύ του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον τερματισμό της αποστολής του Συνασπισμού στο Ιράκ».

Η έναρξη των συνομιλιών, που ανακοινώθηκε και από τις δύο χώρες την Πέμπτη, έρχεται καθώς οι δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία έχουν γίνει συχνά στόχος επιθέσεων με drone που εξαπολύουν πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο πλαίσιο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ λένε ότι τα σχέδια για τη σύσταση επιτροπής για τη διαπραγμάτευση των όρων λήξης της αποστολής συζητήθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι και ο χρόνος δεν σχετίζεται με τις επιθέσεις.

Η Ουάσιγκτον έχει συνεχή παρουσία στο Ιράκ από την εισβολή της το 2003. Αν και όλες οι μάχιμες δυνάμεις των ΗΠΑ έφυγαν το 2011, χιλιάδες στρατιώτες επέστρεψαν το 2014 για να βοηθήσουν την κυβέρνηση του Ιράκ να νικήσει το Ισλαμικό Κράτος.

Από τότε που ο ISIS έχασε την κυριαρχία του στο έδαφος που κατέλαβε κάποτε, Ιρακινοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει σε τακτά χρονικά διαστήματα την απόσυρση των δυνάμεων του συνασπισμού, ιδιαίτερα μετά την αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2020 που σκότωσε τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί και τον ηγέτη της ιρακινής πολιτοφυλακής Αμπού Μαχντί al-Muhandis έξω από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Το ζήτημα εμφανίστηκε επανήλθε από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, μια ομάδα πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν που αυτοαποκαλούνται Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ έχουν εξαπολύσει τακτικές επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία, οι οποίες σύμφωνα με την οργάνωση είναι αντίποινα για την υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.



