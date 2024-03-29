Το ποσό-ρεκόρ των 25 εκατομμυρίων δολαρίων συγκέντρωσε η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στη χθεσινή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη στην οποία συμμετείχαν οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον.

Πρόκειται για την «πιο επιτυχημένη συγκέντρωση πολιτικών χορηγιών στην αμερικανική ιστορία», αναφέρει χαρακτηριστικά η Washington Post.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την sold-out εκδήλωση στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης με τους καλεσμένους να πληρώνουν από 225 έως 500.000 δολάρια. Η τεράστια υποστήριξη στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν έρχεται να σημειώσει, όπως αναφέρουν οι σύμμαχοί του το όλο και αυξανόμενο οικονομικό τους πλεονέκτημα στον αγώνα εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δωρητές που κατέβαλλαν το μεγαλύτερο τίμημα στην εκδήλωση είχαν πρόσβαση σε προνόμια όπως μια φωτογραφία με τους τρεις προέδρους. Η θρυλική φωτογράφος Annie Leibovitz φιλοτέχνησε με τη φωτογραφική της μηχανή τα πορτρέτα δωρητών με τον Μπάιντεν, τον Κλίντον και τον Ομπάμα.

Οι τρεις πρόεδροι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα ενώ ο Κλίντον και ο Ομπάμα στράφηκαν προς τον Τζο Μπάιντεν για να τον επαινέσουν πριν καθίσουν.

Παρεμπιπτόντως, ο Dark Brandon είναι πραγματικός», είπε ο Μπάιντεν στο τέλος του προγράμματος, του οποίου κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση των τριών ανδρών με σκούρα γυαλιά αεροπόρου αντιγράφοντας το alter-ego του Μπάιντεν .

Η εκδήλωση έκλεισε με πλάνα από την προεκλογική δραστηριότητα του Μπάιντεν στον απόηχο της φλογερής ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης στις 7 Μαρτίου.

Αν οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι στο σύνολό τους είναι επιφυλακτικοί για τις πολιτικές θέσεις του Μπάιντεν, η εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, γράφει η Washington Post, πρόσφερε μια στιγμή χαράς. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μουσικοί όπως οι Queen Latifah, Lizzo και Ben Platt. Η Mindy Kaling στον ρόλο της οικοδέσποινας, αστειεύτηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης ότι ήταν ωραίο να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο «με τόσους πολλούς πλούσιους ανθρώπους». Ένα after party για 500 VIP καλεσμένους συνδιοργάνωσαν από κοινού η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και ο DJ D-Nice.

Για την κύρια εκδήλωση της βραδιάς, ο κωμικός Stephen Colbert συντόνισε μια συνομιλία μεταξύ Μπάιντεν, Ομπάμα και Κλίντον. Από την εκδήλωση δεν έλειψε και η ένταση καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης άρχισαν να φωνάζουν και να διακόπτουν την εκδήλωση. Ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε επίσης έξω από το χώρο για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον χειρισμό του του Μπάιντεν στον πόλεμο στη Γάζα, μερικοί από τους οποίους συγκρούστηκαν με την αστυνομία.



Πηγή: skai.gr

