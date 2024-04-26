Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ενός μαύρου άνδρα ο οποίος είχε μόλις τεθεί υπό κράτηση διεξάγουν οι Αρχές της πολιτείας του Οχάιο.

Ο 53χρονος Φρανκ Τάισον πέθανε καθώς συνελήφθη από τους αστυνομικούς Μπο Σόνεγκε και Κάμντεν Μπερτς στο Κάντον του Οχάιο, νωρίς το βράδυ της 18ης Απριλίου, περίπου στις 20:25 τοπική ώρα.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Στο επίμαχο υλικό, ο Τάισον ακούγεται να λέει επανειλημμένα τη φράση «δεν μπορώ να αναπνεύσω» ενώ οι δύο αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν και του περνούν χειροπέδες. Μάλιστα ο ένας από αυτούς εμφανίζεται να γονατίζει πάνω στην πλάτη του 53χρονου για λίγο.

Στη συνέχεια ο Τάισον σταματά να μιλάει και, σχεδόν πέντε λεπτά αφότου έχει πει τις τελευταίες του λέξεις, ένας αξιωματικός ελέγχει τον σφυγμό και συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει παλμό. Όταν καταφθάνει τελικά το ασθενοφόρο που κάλεσαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας είναι ήδη νεκρός.

«Προσπαθούν να με σκοτώσουν»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε ένα σήμα που πήραν για ένα τροχαίο ατύχημα και ακολούθησαν τον Τάισον σε ένα μπαρ όπου φέρεται να πήγε αμέσως μετά το περιστατικό.

Ο Τάισον συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλοκή.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα εμφανίζεται να αντιστέκεται στη σύλληψη φωνάζοντας ότι «προσπαθούν να τον σκοτώσουν». «Καλέστε τον σερίφη», φωνάζει ξανά και ξανά ενώ οι αστυνομικοί του λένε να ηρεμήσει καθώς του περνούν χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον Τάισον στο έδαφος, με τον έναν αστυνομικό να βάζει το γόνατό του στην πλάτη του καθώς του λένε «σταμάτα να πολεμάς». Ο αστυνομικός είχε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα το γόνατό του στην πλάτη του Τάισον. Εκείνος του λέει για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει προτού τελικά σωπάσει.

Στις 8.29 μ.μ., ο Τάισον βρίσκεται στο πάτωμα και τα πλάνα από το βίντεο δείχνουν τους αστυνομικούς να ψάχνουν το πορτοφόλι του για ταυτότητα και να μιλούν με άλλα άτομα στο μπαρ. Πάνω από πέντε λεπτά περνούν προτού επιστρέψει ένας άλλος αστυνομικός για να ρωτήσει αν ο συλληφθείς αναπνέει. Ο αστυνομικός ελέγχει τον σφυγμό του και εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο για άλλη μια φορά. Στις 20:37, ένας αστυνομικός ρωτά ξανά αν ο Τάισον έχει σφυγμό, αφού δεν τους απαντά. Αρχίζουν να εφαρμόζουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Και οι δύο αστυνομικοί έχουν έκτοτε τεθεί σε άδεια μετ' αποδοχών. Μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο Τάισον είχε αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει ποινή κάθειρξης 24 ετών, δήλωσε η ανιψιά του στο News 5 Cleveland. Είπε ότι είχαν σχεδιάσει να συναντηθούν - αλλά δεν πρόλαβαν.

