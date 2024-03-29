Λογαριασμός
Η Ουκρανία έλαβε δόση 1,5 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας

Τη χρηματοδότηση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας

Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει λάβει μια δόση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της χώρας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ντενίς Σμιγκάλ στο Χ «984 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την Ιαπωνία και 516 εκατομμύρια δολάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κεφάλαια θα καλύψουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού για κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες και την ανασυγκρότηση».

