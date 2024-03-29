Η Ουκρανία έλαβε δόση 1,5 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας

Η Ουκρανία έχει λάβει μια δόση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της χώρας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ντενίς Σμιγκάλ στο Χ «984 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την Ιαπωνία και 516 εκατομμύρια δολάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κεφάλαια θα καλύψουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού για κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες και την ανασυγκρότηση».

Ukraine has received 1.5 billion dollars from @WorldBank as part of the Development Policy Loan (DPL). 984 million dollars come from Japan and 516 million dollars from the UK. The funds will cover budget spending for social and humanitarian needs and reconstruction. We are… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 29, 2024

