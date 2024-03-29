Λογαριασμός
Πολύνεκρο τροχαίο στη Νότια Αφρική: Μόνο ένα 8χρονο κοριτσάκι διασώθηκε, σαν από θαύμα - Βίντεο

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, το οποίο έπεσε από γέφυρα σε φαράγγι βάθους 50 μέτρων  

αφρικη τροχαιο

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο χθεςστην Νότια Αφρική, όπου σκοτώθηκαν 45 άνθρωποι.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Μποτσουάνα κατευθυνόταν στην πόλη Μόρια, στο βόρειο τμήμα της Νότιας Αφρικής, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια τεράστια κρεμαστή γέφυρα που βρίσκεται μεταξύ δύο λόφων κοντά στην Μαματλακάλα, στην επαρχία Λιμπόπο, περισσότερα από 300 χιλιόμετρα από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο οδηγός φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, το οποίο προσέκρουσε στις μπάρες ασφαλείας γέφυρας και έπεσε σε φαράγγι βάθους 50 μέτρων,

Μόνο ένα 8χρονο κοριτσάκι διασώθηκε, σαν από θαύμα. 

Η μοναδική επιζήσασα της τραγωδίας παραμένει στο νοσοκομείο αλλά η ζωή της δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

«Λαμβάνει θεραπεία και πηγαίνει καλά. Δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά», επεσήμανε ο Βονγκάνι Τσάουκε εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών, προσθέτοντας ότι μέλη της οικογένειάς της σπεύδουν στο πλευρό της από τη Μποτσουάνα.

Αν και η Νότια Αφρική διαθέτει ένα από τα πιο ανεπτυγμένα οδικά δίκτυα στην ήπειρο, σημειώνονται πολλά δυστυχήματα, κυρίως στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πάσχα και των γιορτών για το τέλος του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

