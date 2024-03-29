Μετανόησε ο «νονός» της μαφίας της Νάπολης Φραντσέσκο Σκιαβόνε

Ο Φραντσέσκο Σκιαβόνε, ένας από τους ισχυρότερους «νονούς» της μαφίας της Νάπολης, της Καμόρα, αποφάσισε να μετανοήσει, όπως γράφει η εφημερίδα της νότιας Ιταλίας Cronache di Caserta.

Ο Σκιαβόνε, 70 ετών, από το 1998 βρίσκεται έγκλειστος στην φυλακή σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης και πάσχει από καρκίνο. Δυο παιδιά του αποφάσισαν επίσης να συνεργαστούν με την δικαιοσύνη και, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η αποκήρυξη του μαφιόζικου παρελθόντος του μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα για το σύνολο του οργανωμένου εγκλήματος της Κάτω Ιταλίας.

O συγκεκριμένος «νονός», αρχηγός της φατρίας «Καζαλέζι», έχει καταδικαστεί σε ισόβια για σειρά δολοφονιών.

Το ότι «μετανόησε», σύμφωνα με τον Τύπο, επιβεβαιώνεται και από το ότι οι καραμπινιέροι φέρονται να ενεργοποίησαν ήδη το πρόγραμμα ειδικής προστασίας για τους στενότερους συγγενείς του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

