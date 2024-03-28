Συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για την προεκλογική του εκστρατεία ο ένας, φόρος τιμής για αστυνομικό που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος ο άλλος: Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, αντίπαλοι στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα βρεθούν αμφότεροι σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός θα παραστεί σε εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία στο πλευρό δύο προκατόχων του: του Μπιλ Κλίντον (1993-2001) και του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017).

Ήδη η προεκλογική του ομάδα εκτιμά ότι στη διάρκεια της εκδήλωσης θα συγκεντρωθεί «ιστορικό» ποσό περισσότερων από 25 εκατ. δολαρίων.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση κοστίζουν από 250 έως 500.000 δολάρια, σύμφωνα με Δημοκρατικό που έχει γνώση. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι αναμένεται να παραστούν σε αυτή. Εξάλλου υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς διαδικτυακή εκδήλωση με τους τρεις άνδρες προς 25 δολάρια.

Ο Στίβεν Κολμπέρ, γνωστός παρουσιαστής της αμερικανικής τηλεόρασης, θα συντονίσει συζήτηση μεταξύ του Μπάιντεν, του Κλίντον και του Ομπάμα στο διάσημο Radio City Ηall της Νέας Υόρκης, όπου θα λάβει χώρα όλη η εκδήλωση.

Μουσικοί, όπως η Lizzo και η Queen Latifah, θα τραγουδήσουν, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να τους πάρει φωτογραφία μαζί με τον 42ο, τον 44ο και τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ η διάσημη φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς καταβάλλοντας τουλάχιστον 100.000 δολάρια.

O Μπάιντεν έχει συγκεντρώσει πολύ μεγαλύτερα ποσά για την προεκλογική του εκστρατεία από τον Τραμπ ο οποίος χρησιμοποιεί μέρος των δωρεών από τους υποστηρικτές του για τα νομικά του έξοδα, καθώς είναι κατηγορούμενος σε τέσσερις υποθέσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος εκμεταλλεύθηκε την εκδήλωση αυτή για να ζητήσει από τους υποστηρικτές του να κάνουν δωρεές στην εκστρατεία του. «Το καρτέλ των Ομπάμα- Κλίντον πιστεύει ότι θα μας κερδίσει αύριο, αλλά έχω κάτι που αυτοί δεν θα έχουν ΠΟΤΕ», τόνισε σε ανάρτησή του χθες Τετάρτη αναφερόμενος στους υποστηρικτές του.

Η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του 81χρονου Μπάιντεν προκαλούν ανησυχία, καθώς αν επανεκλεγεί θα είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι η δημοτικότητα του Δημοκρατικού υποψηφίου βρίσκεται στο 40% και φαίνεται ότι θα δώσει μάχη στήθος με στήθος με τον Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος προβλέπεται να παραστεί σήμερα σε τελετή στη μνήμη ενός αστυνομικού, του Τζόναθαν Ντίλερ, ο οποίος σκοτώθηκε τη Δευτέρα εν ώρα υπηρεσίας.

«Θέλω να πω στην οικογένεια του αστυνομικού Ντίλερ και σε όλους τους γενναίους αστυνομικούς που ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους: σας αγαπάμε, σας είμαστε ευγνώμονες και θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη.

Ο 77χρονος Ρεπουμπλικάνος αφιερώνει μεγάλο μέρος των προεκλογικών του ομιλιών στο θέμα της παράτυπης μετανάστευσης και κατηγορεί τον Δημοκρατικό αντίπαλό του ότι αντιμετωπίζει με χαλαρότητα το ζήτημα της διατήρησης της τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.