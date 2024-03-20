ΗΠΑ: Δημοκρατικοί γερουσιαστές πιέζουν για παλαιστινιακό κράτους

Πάνω από το ένα τρίτο των Δημοκρατικών γερουσιαστών κάλεσαν σήμερα τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να πιέσει περισσότερο για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, την ώρα που η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να χάνει την υπομονή της απέναντι στον στενό σύμμαχό της, το Ισραήλ.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την ομιλία του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, του Τσακ Σούμερ, ο οποίος αιφνιδίασε ζητώντας τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ και επικρίνοντας ανοιχτά την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο απέναντι στη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «έφτασε σε κρίσιμο σημείο» και αυτό απαιτεί από τις ΗΠΑ να κάνουν περισσότερα από το να «διευκολύνουν» απλώς τις συζητήσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, γράφουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι 19 γερουσιαστές με επικεφαλής τον Τομ Κάρπερ, πολιτικό σύμμαχο του Τζο Μπάιντεν εδώ και πολλά χρόνια.

«Ζητάμε επομένως από την κυβέρνηση Μπάιντεν να εφαρμόσει γρήγορα και να δώσει στη δημοσιότητα ένα σχέδιο που θα περιγράφει τα αναγκαία μέτρα» για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτουν οι γερουσιαστές. Το κράτος αυτό ωστόσο θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, να αναγνωρίσει το Ισραήλ και να αποκηρύξει τη Χαμάς, το παλαιστινιακό κίνημα που εξαπέλυσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.Μολονότι ο Τζο Μπάιντεν και ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν λένε ότι στηρίζουν τη «λύση των δύο κρατών», τα λόγια τους έχουν παραμείνει μέχρι τώρα «δήλωση προθέσεων». Και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην κυβέρνηση του οποίου μετέχουν πολλοί ακροδεξιοί υπουργοί, έχει ταχθεί κατηγορηματικά κατά.

