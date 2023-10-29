Προειδοποίηση ΟΗΕ: Υπό κατάρρευση η «δημόσια τάξη» μετά τη λεηλασία κέντρων βοήθειας

Χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας εισέβαλαν σε αποθήκες και κέντρα διανομής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), αρπάζοντας αλεύρι και «βασικά είδη επιβίωσης», ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών.

«Χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν σε αποθήκες και κέντρα διανομής της UNRWA στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

«Πρόκειται για ανησυχητική ένδειξη ότι αρχίζει να καταρρέει η δημόσια τάξη ύστερα από τρεις εβδομάδες πολέμου και αυστηρής πολιορκίας στη Γάζα», τόνισε η UNRWA σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Από τις 9 Οκτωβρίου, το Ισραήλ επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στη Γάζα, αποκόπτωντας τις προμήθειες σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα, στον οποίο συνωστίζονται 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι και ο οποίος τελούσε ήδη υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007. Μόνον 84 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν μπορέσει να φτάσουν στη Γάζα μέσω Αιγύπτου από τις 21 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

