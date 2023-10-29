Ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε «πάνω από 450 τρομοκρατικούς στόχους» χθες στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών κέντρων διοίκησης, σημείων παρατήρησης και θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις οι οποίες επισημαίνουν ότι συνεχίζουν να επεκτείνουν τις χερσαίες δραστηριότητές τους.

«Επιπλέον, οι επίγειες δυνάμεις κατεύθυναν αεροσκάφη των IDF προς τρομοκρατικούς στόχους Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας αξιωματικός του Ισραηλινού Στρατού τραυματίστηκε σοβαρά λόγω του χτυπήματος από βλήμα όλμου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον, ένας στρατιώτης του Ισραηλινού Στρατού τραυματίστηκε ενώ συγκρούστηκε με τρομοκράτες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Ο αξιωματικός και ο στρατιώτης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική βοήθεια. Οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί» καταλήγουνοι ισραηλινές δυνάμεις.

Από τις επιχειρήσεις στη Γάζα

