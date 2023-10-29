Μπαράζ βομβαρδισμών σημειώθηκε ακόμα ένα βράδυ καθώς ο πόλεμος έχει εισέλθει σε νέα φάση όπως δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, με τις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον βομβαρδισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός που παραμένει στη Γάζα δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν τους στρατιώτες του να προετοιμάζονται για χερσαία δραστηριότητα στη Γάζα. Όπως υποστηρίζουν οι Παλαιστίνιοι το βράδυ βίωσαν τον πιο έντονο γύρο αεροπορικών επιδρομών από τότε που το Ισραήλ άρχισε τα αντίποινα κατά της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, καταστρέφοντας δρόμους που οδηγούν στην εγκατάσταση, η οποία αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που διαφεύγουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, είπαν κάτοικοι στο Associated Press.

«Η πρόσβαση στο νοσοκομείο γίνεται όλο και πιο δύσκολη», είπε τηλεφωνικά την Κυριακή ο Μαχμούντ αλ-Σάουα, ο οποίος βρισκόταν καταφύγιο στο νοσοκομείο. «Φαίνεται ότι θέλουν να αποκόψουν την περιοχή». Ένας άλλος κάτοικος της Γάζας, ο Abdallah Sayed, περιέγραψε τις ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις τις τελευταίες δύο ημέρες ως «τις πιο βίαιες και έντονες» από την έναρξη του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός ο οποίος πιστεύει ότι κορυφαίοι ηγέτες και στελέχη της Χαμάς έχτισαν υπόγεια καταφύγια κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα κατηγόρησε την μαχητική ομάδα ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Το Ισραήλ ωστόσο δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες αυτές και η Χαμάς από την πλευρά της αρνείται τους ισχυρισμούς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε τηλεοπτική ομιλία το Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει εισέλθει στο δεύτερο στάδιο του πολέμου του με τη Χαμάς και έχει αναπτύξει στρατιώτες και διοικητές «σε όλη» τη Λωρίδα της Γάζας. «Αυτός θα είναι ένας μακρύς και δύσκολος πόλεμος», προσθέτοντας: «Θα νικήσουμε. Θα επικρατήσουμε».

«Θα πολεμήσουμε και δεν θα παραδοθούμε. Δεν θα αποσυρθούμε. Υπέργεια και υπόγεια», τόνισε.

Παρά την κλιμάκωση στη Γάζα όμως, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ, που έχουν ως στόχο την αποκλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζονται. Οι διαπραγματεύσεις δεν κατέρρευσαν αλλά συνεχίζονται «με πιο αργό ρυθμό» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε πηγή στο Reuters η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι συνομιλίες είναι «ευαίσθητες».

Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους Παλαιστίνιους να πάνε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Daniel Hagari σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο προφίλ των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας στην πλατφόρμα Χ δήλωσε ότι το Ισραήλ θέλει να «αυξήσει τον επείγοντα χαρακτήρα» της προειδοποίησής του προς τους πολίτες της Γάζας στο βόρειο τμήμα ζητώντας τους να μετακινηθούν νότια, καθώς ο στρατός «προχωρά στην επόμενη φάση» του πολέμου και «επεκτείνει επιχειρήσεις».

Όπως είπε, η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ θα αυξηθεί σήμερα, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Οι άμαχοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας και από την πόλη της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια του Ουάντι Γάζα προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Αύριο (σ.σ.: σήμερα, Κυριακή) οι ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα, που γίνονται από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, θα αυξηθούν», σημειώνει στην ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Αποκαθίσταται η σύνδεση τηλεφώνου και Διαδικτύου

Επίσης, οι επικοινωνίες στη Γάζα αποκαταστάθηκαν μερικώς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με δύο παρόχους υπηρεσιών και μια ομάδα παρακολούθησης.

Η Palestine Telecommunications (Paltel) ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook ότι η σταθερή, η κινητή και η σύνδεση στο διαδίκτυο αποκαθίστανται σταδιακά μετά από σοβαρή διακοπή της Παρασκευής το απόγευμα.

«Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης στο πεδίο, οι τεχνικές μας ομάδες έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν ό,τι περνούν από το χέρι τους για να επιδιορθώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές στο δίκτυο, όσο το δυνατόν περισσότερο και εντός των διαθέσιμων δυνατοτήτων», ανέφερε η Paltel στην ανακοίνωσή της την Κυριακή.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Jawwal ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι οι τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες «αποκαθίστανται σταδιακά».

Σε ξεχωριστή ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter), ο οργανισμός παρακολούθησης του Διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι η κυκλοφορία του Διαδικτύου αποκαθίσταται στη Γάζα.

Οι νεκροί στη Γάζα ξεπέρασαν τους 8.000

Από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα αυξάνεται συνεχώς. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε γνωστό τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου ξεπέρασαν πλέον τους 8.000.

«Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης ξεπερνά τους 8.000, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά», ενημέρωσε το υπουργείο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων, που είχε δημοσιοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, έκανε λόγο για 7.703 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

