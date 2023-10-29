«Συκοφαντίες και αβάσιμους ισχυρισμούς» χαρακτήρισε η Τουρκία τα όσα ανέφερε ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνώμενα Έθνη, ο οποίος αποκάλεσε τον Ερντογάν, «φίδι» που δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει το αντισημιτικό του μένος.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει:

Απορρίπτουμε απολύτως τις συκοφαντίες και τους αβάσιμους ισχυρισμούς ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων.

Δεν θα φέρουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων, που δεν μπορούν καν να ανεχθούν την έκφραση της αλήθειας και των γεγονότων, να αλλάξουν την ατζέντα με στρεβλώσεις και συκοφαντίες, με την ελπίδα να συγκαλύψουν τη βάναυση σφαγή που στόχευε Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα,.

Το γεγονός ότι αυτές οι αρχές, που διέπραξαν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μπροστά σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορούν καν να ανεχθούν την κριτική και την καταδίκη, στοχοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρό μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι δείγμα της ανικανότητάς τους.

Επιστρέφουμε στο ακέραιο τις κατηγορίες για αντισημιτισμό, συκοφαντίες και ύβρεις κατά του Προέδρου μας και της χώρας μας στους αποδέκτες τους.

Είναι γνωστό σε όλους ότι, σε αντίθεση με πολλές χώρες που υποστηρίζουν άνευ όρων το Ισραήλ σήμερα, το ιστορικό της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι πεντακάθαρο και ξεκάθαρο.

Είναι μια αλήθεια που αναγνωρίζουν όλοι οι ιστορικοί ότι, η Τουρκία υπήρξε ένα ασφαλές καταφύγιο για όλους εκείνους που καταπιέστηκαν σε όλη την ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων.

Καλούμε επειγόντως τις ισραηλινές αρχές να λάβουν υπόψη τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη προκειμένου να τερματιστεί αυτή η βαρβαρότητα που στοχεύει να καταστρέψει ολοκληρωτικά τους κατοίκους της Γάζας.»

Εκτός από τα σχόλια του πρεσβευτή του Ισραήλ στον ΟΗΕ που αποκάλεσε έμμεσα τον Ερντογάν «φίδι» και ο υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς είπε ότι ο Ερντογάν έδειξε «το αληθινό του πρόσωπο» στη μαζική συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας απαντούν με ειρωνικό τρόπο και στον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ο οποίος δήλωσε το Σάββατο ότι διέταξε όλους τους διπλωματικούς εκπροσώπους του Ισραήλ να επιστρέψουν από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης αναφέρουν σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ότι «οι Ισραηλινοί διπλωμάτες δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Είχαν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα μας από τις 19 Οκτωβρίου. Στο σημείωμα που έστειλαν στο Υπουργείο μας στις 18 Οκτωβρίου, ανέφεραν ότι υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, οι διπλωμάτες στην Πρεσβεία θα φύγουν από την Τουρκία από τις 19 Οκτωβρίου».

«Είναι δύσκολο να καταλάβουμε σε ποιους έδωσε εντολή ο Κοέν για να να επιστρέψουν.Επειδή οι διπλωμάτες που ανέφερε στη δήλωσή του, είχαν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα μας» καταλήγουν οι πηγές.

