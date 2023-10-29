Ο κατ’ άλλους άκρως φιλελεύθερος, κατ’ άλλους ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, εξασφάλισε την υποστήριξη του κεντροδεξιού πρώην προέδρου Μαουρίτσιο Μάκρι (2015-2019), όμως η συντηρητική αντιπολίτευση παραμένει διχασμένη ενόψει του δεύτερου γύρου, στον οποίο θα αναμετρηθούν ο «αντισυστημικός» κ. Μιλέι με τον εκλεκτό της κεντροαριστερής συμπολίτευσης των περονιστών, τον Σέρχιο Μάσα.

«Η πρόταση αλλαγής στον δεύτερο γύρο είναι αυτή του Χαβιέρ Μιλέι. Πρέπει να έχουμε την ταπεινότητα να αναγνωρίσουμε (...) πως οι πολίτες επέλεξαν τον Μιλέι για να ηγηθεί της αλλαγής», δήλωσε ο 64χρονος πρώην αρχηγός του κράτους στο Radio Mitre.

«Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την Αργεντινή», άρα «πρέπει να τον υποστηρίξουμε χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα», συνέχισε ο κ. Μάκρι, ο οποίος στον πρώτο γύρο υποστήριξε σθεναρά την πρώην υπουργό Ασφαλείας της κυβέρνησής του, της οποίας υπήρξε μέντορας. Πλην όμως η Πατρίτσια Μπούλριτς κατέλαβε την τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας το 23,8% των ψήφων, πίσω από τους κ.κ. Μιλέι (29,9%) και Μάσα (36,6%). Ο τελευταίος, κεντρώος πολιτικός, είναι ο υπουργός Οικονομίας της απερχόμενης κυβέρνησης.

«Πρόκειται για υποστήριξη χωρίς όρους, δεν κλείστηκε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο κ. Μάκρι, υπογραμμίζοντας ότι έχει «διαφορές» απόψεων με τον κ. Μιλέι, που δηλώνει πως θα περάσει το κοινωνικό κράτος από «αλυσοπρίονο» και απαιτεί να «φύγουν όλοι» όσοι εκπροσωπούν την παλιά φρουρά της πολιτικής.

Η υποστήριξη του κ. Μάκρι για κάποιους ήταν έκπληξη, καθώς αν και είχε παραδεχθεί στο παρελθόν πως συμφωνεί με κάποιες διαστάσεις του φιλελευθερισμού του κ. Μιλέι, στήριξε ενεργά την Πατρίτσια Μπούλριτς ενόψει πρώτου γύρου.

Εκδηλώθηκε προχθές Παρασκευή, δυο ημέρες μετά την ίδια την κυρία Μπούλριτς, που δήλωσε επίσης πως επιλέγει τον Χαβιέρ Μιλέι στο όνομα της «αλλαγής», εναντίον της «μαφιόζικης συνέχειας», δηλαδή του κ. Μάσα και της κυβέρνησης των περονιστών υπό τον απερχόμενο πρόεδρο Αλμπέρτο Φερνάντες.

Πάντως και η κυρία Μπούλριτς και ο κ. Μάκρι ξεκαθάρισαν πως δεν εκφράστηκαν εξ ονόματος του συνασπισμού της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης Juntos por el Cambio («Μαζί για την Αλλαγή»), ούτε καν του δεξιού κόμματός τους, του PRO.

Τις τελευταίες ημέρες, τόσο ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης όσο και το κόμμα τους διχάστηκαν βαθιά ενόψει δεύτερου γύρου. Ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες Οράσιο Λαρέτα, ατυχήσας υποψήφιος στην εσωκομματική διαδικασία που κέρδισε η κυρία Μπούλριτς, δήλωσε πως βρίσκει «και τις δυο» επιλογές του δεύτερου γύρου «καταστροφικές για την Αργεντινή» και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί» να υποστηρίξει ούτε τον κ. Μιλέι, ούτε τον κ. Μάσα.

Όμως εκφράστηκε με σκληρότερο τρόπο για τον Χαβιέρ Μιλέι, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του «άλμα στο κενό» και την υποψηφιότητά του «στα όρια της δημοκρατίας».

Το UCR, η κεντρώα συνιστώσα του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού, επίσης αποκήρυξε τη θέση της κυρίας Μπούλριτς και τόνισε πως «δεν θα υποστηρίξει κανέναν από τους δύο υποψήφιους». Πρόσαψε στον κ. Μάσα ευθύνες για τη διεύρυνση της φτώχεια και τον πληθωρισμό, ωστόσο ο πρόεδρός του, ο Χεράρδο Μοράλες, έκρινε πως η νίκη Μιλέι θα έφερνε «χειρότερη» κατάσταση, θα έβαζε την Αργεντινή στον δρόμο «για την πιο μαύρη νύχτα της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

