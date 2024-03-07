Το Ισραήλ «καλωσορίζει» το σχέδιο των ΗΠΑ να κατασκευάσουν μια «προσωρινή αποβάθρα» στα παράλια της Γάζας προκειμένου να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια δια θαλάσσης και θα συντονίσει την ανάπτυξη του έργου σε συνεργασία με την Ουάσινγκτον, ανέφερε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το Ισραήλ «υποστηρίζει πλήρως» την κατασκευή αυτής της εγκατάστασης, είπε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, αφού αμερικανικές πηγές είπαν ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει απόψε ότι ο αμερικανικός στρατός θα κατασκευάσει ένα «λιμάνι» για να παραδοθούν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα εφόδια στους αμάχους, στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

