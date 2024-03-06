Η βασιλική οικογένεια σε αναταραχή: Ο κόσμος απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια

Καθώς οι λεπτομέρειες της διάγνωσης του καρκίνου του βασιλιά Καρόλου και της εγχείρησης στην κοιλιακή χώρα της Κέιτ Μίντλετον παραμένουν αδιευκρίνιστες, πληθαίνουν οι εκκλήσεις για διαφάνεια στη βασιλική οικογένεια.

«Όλοι αισθάνονται αναστατωμένοι από την αβεβαιότητα και υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα που περιβάλλει τη μοναρχία αυτή τη στιγμή», λέει η βασιλική βιογράφος, Sally Bedell Smith, στο «People».

«Η βασίλισσα Ελισάβετ συνήθιζε να λέει: ‘’Πρέπει να με δουν για να με πιστέψουν’’. Είναι σημαντικό για τον Κάρολο και τη βασιλεία του να γνωρίζει το κοινό περισσότερα», προσθέτει.

Royal Family in Turmoil as Demands Mount for More Transparency: 'There Is Too Much Uncertainty' (Exclusive) https://t.co/FeLnbDmaWZ — People (@people) March 6, 2024

Σχεδόν 19 μήνες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022, η σταθερότητα που έφερε στην οικογένειά της και στο έθνος κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της έχει αντικατασταθεί από μια εμφάνιση ευπάθειας για τους βασιλείς. Εκτός από την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να αποχωρήσουν από τους ρόλους τους το 2020, τα πρόσφατα προβλήματα υγείας του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχουν φέρει τα «πάνω-κάτω» στη βασιλική οικογένεια.

«Η μοναρχία πρέπει να είναι αυτή η άγκυρα σε δύσκολους καιρούς και είναι κατανοητή η αίσθηση αστάθειας, η οποία είναι αναπόφευκτη όταν δύο από τους βασικούς ‘’παίκτες’’ βρίσκονται εκτός δράσης», λέει η Bedell Smith.

Το Παλάτι ανακοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε διαγνωστεί με καρκίνο και ότι θα αποσυρόταν σε μεγάλο βαθμό από τα δημόσια καθήκοντα, ενώ θα συνέχιζε να εργάζεται παρασκηνιακά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έχει εντοπιστεί να παρακολουθεί εκκλησιαστικές λειτουργίες, φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης με τον πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, αλλά οι απαιτήσεις αυξάνονται για τον μονάρχη να είναι πιο διαφανής σχετικά με την κατάστασή του.

«Παρόλο που αποκάλυψε ότι πάσχει από μια μορφή καρκίνου, δεν έχει κάνει τίποτα για να ‘’πνίξει’’ τις εικασίες σχετικά με το πόσο σοβαρά άρρωστος μπορεί να είναι ή να μην είναι», λέει η Sally Bedell Smith. «Αυτό δεν κάνει καλό στη μοναρχία. Είναι ο αρχηγός του κράτους και υπάρχουν συνταγματικές επιπτώσεις».

Εν τω μεταξύ, η έλλειψη πληροφόρησης γύρω από την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα της πριγκίπισσας Κέιτ έχει αφήσει ένα κενό, γεμάτο με θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την υγεία της και το πού βρίσκεται.

Παρόλο που το Παλάτι διευκρίνισε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν αναμένεται να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντα πριν από το Πάσχα, αναγκάστηκε να εκδώσει σύντομες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της ως απάντηση στις φήμες. Η Κέιτ έχει εντοπιστεί μόνο μία φορά μετά την επέμβαση - να ταξιδεύει σε αυτοκίνητο με τη μητέρα της, Κάρολ Μίντλετον, στις 4 Μαρτίου.

Ο χρόνος απομάκρυνσης του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Κέιτ από τα φώτα της δημοσιότητας σημαίνει ότι η βασίλισσα Καμίλα, 76 ετών, και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, 41 ετών, έχουν αναλάβει να γίνουν τα «πρόσωπα» της μοναρχίας.

Ενώ η Καμίλα αντικατέστησε τον σύζυγό της σε πολλές περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει επίσης θέσει σε προτεραιότητα τις δημόσιες εμφανίσεις, αφού πήρε χρόνο για να φροντίσει τη σύζυγο και τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

«Επικεντρώνεται στη δουλειά του και όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

