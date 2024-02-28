Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε την προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της κυβέρνησης σχετικά με την ασφάλειά του τις ημέρες που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα ο δούκας του Σάσσεξ προσπαθούσε να ανατρέψει την απόφαση προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η ασφάλειά του αφού πλέον έπαψε να είναι «εργαζόμενος βασιλιάς».

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι ήταν μία άδικη απόφαση. Ωστόσο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως η ασφάλειά του αποφασίζεται κατά περίπτωση.

Τον Δεκέμβριο, όταν έγινε η αμφισβήτηση, οι δικηγόροι του Υπουργείου Εσωτερικών είπαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να έχει χρηματοδοτήσει την αστυνομική ασφάλεια, αλλά αυτές θα αποτελούσαν «εξατομικευμένες ρυθμίσεις, ειδικά προσαρμοσμένες σε αυτόν».

Όπως σημειώνει το BBC, η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις στις μελλοντικές επισκέψεις του Δούκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι με το χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας θα είναι δύσκολο να επισκπέπτεται με την οικογένειά του τη Βρετανία.

Στην απόφαση, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Sir Peter Lane απέρριψε την υπόθεση του Δούκα, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία στη λήψη απόφασης για την υποβάθμιση της ασφάλειας του πρίγκιπα Χάρι, ενώ ακόμη διαπίστωσε πως η απόφαση δεν ήταν παράλογη, ούτε αμαυρώθηκε από διαδικαστική αδικία.

Πηγή: skai.gr

