Παλαιστίνιος μυθιστοριογράφος, κρατούμενος στις ισραηλινές φυλακές από το 2004, τιμήθηκε χθες Κυριακή με το Διεθνές Βραβείο Αραβικής Λογοτεχνίας (IPAF), από τις πιο περίβλεπτες λογοτεχνικές διακρίσεις του αραβικού κόσμου, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

Ο Μπάσιμ Χαντάκτζι, 41 ετών, τιμήθηκε με το βραβείο για το βιβλίο του «Μάσκα, το χρώμα του ουρανού», που αφηγείται την ιστορία του Νουρ, αρχαιολόγου που ζει σε καταυλισμό προσφύγων στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν βρίσκει το μπλε δελτίο ταυτότητας Ισραηλινού στην τσέπη παλιού παλτού.

Υιοθετεί νέα ταυτότητα, αυτή τη «μάσκα», για να κατανοήσει τη νοοτροπία του Ισραηλινού, της «δύναμης κατοχής».

Απόντος του συγγραφέα, το βραβείο παρέλαβε ο ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου ο οποίος εξέδωσε το έργο του, ο οποίος έχει έδρα τον Λίβανο, στην τελετή στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής φέτος, τον Νάμπιλ Σουλεϊμάν, το μυθιστόρημα «ανατέμνει την περίπλοκη, πικρή πραγματικότητα της διάλυσης οικογενειών, του εκτοπισμού, της γενοκτονίας και του ρατσισμού».

Ο συγγραφέας συνελήφθη το 2004 για «τρομοκρατικές δραστηριότητες», σε ηλικία 21 ετών. Καταδικάστηκε τρεις φορές, με την ποινή του να καταλήγει να είναι ισόβια κάθειρξη, για «σχεδιασμό και συνέργεια σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι» στο Τελ Αβίβ, ανέφερε η εφημερίδα Jerusalem Post τον Φεβρουάριο, όταν το βιβλίο του Μπάσιμ Χαντάκτζι επελέγη για το IPAF.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο μυθιστοριογράφος ολοκλήρωσε σπουδές πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Αλ Κουντς και έγραψε συλλογές ποιημάτων και άλλα πεζά, πέρα από το μυθιστόρημά του το οποίο βραβεύτηκε.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων, ενώ θα διατεθεί χρηματοδότηση από το IPAF για να μεταφραστεί το βραβευμένο βιβλίο στα αγγλικά.

Η τελετή απονομής του IPAF φέτος συνέπεσε με τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την πολυαίμακτη επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

