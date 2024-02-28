Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία.

Μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, η Ναβάλναγια παροτρύνει τους δυτικούς ηγέτες να πιέσουν για δικαιοσύνη για τον θάνατο του συζύγου της και έχει ορκιστεί να συνεχίσει το έργο του και τον αγώνα του για μια «ελεύθερη Ρωσία».

Η Γιούλια Ναβάλναγια άρχισε την ομιλία λέγοντας ότι το Στρασβούργο ήταν μια από τις αγαπημένες πόλεις του ζευγαριού, αλλά πλέον «δεν κυκλοφορεί» με την οικογένειά της, αντί αυτού απευθύνεται στο κοινοβούλιο για τον θάνατο του συζύγου της σε μια απομακρυσμένη ποινική αποικία της Αρκτικής.

Στη συνέχεια, η Ναβαλνάγια είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «σκότωσε» τον σύζυγό της.

Ο Ναβάλνι «βασανίστηκε για τρία χρόνια» με εντολή του, πρόσθεσε, και περιγράφοντας τις συνθήκες κράτησής του είπε ότι «πείνασε και απομονώθηκε από τον έξω κόσμο σε ένα μικροσκοπικό κελί και του αρνήθηκαν επισκέψεις, τηλεφωνήματα και επιστολές».



Ο Αλεξέι ενέπνευσε τους ανθρώπους παρά τους περιορισμούς που του έθεσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της ζωής του, συνεχίζει η Navalnaya.

The right brutally absent while @yulia_navalnaya addresses the European Parliament.



What more do you need to know? pic.twitter.com/xttxcEuXd4 — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) February 28, 2024

«Όταν δεν του επέτρεψαν να βγει στην τηλεόραση, στράφηκε στο Youtube. Όταν του αρνήθηκαν να ψηφίσει, σκέφτηκε μια στρατηγική να αποσπάσει έδρες από το κόμμα του Πούτιν» είπε η Γιούλια Ναβάλναγια.

«Ακόμη και στο γκουλάγκ του Πούτιν, ο Αλεξέι κατάφερε να περάσει ιδέες για δράσεις που θα έκαναν το Κρεμλίνο να πανικοβληθεί», πρόσθεσε η ίδια.

«Για να νικήσεις τον Πούτιν απαιτείται να γίνετε καινοτόμοι. Ο Πούτιν δεν μπορεί να καμφθεί από κυρώσεις ή ψηφίσματα ή βάσει ηθών και κανόνων. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση. Αν θέλεις πραγματικά να νικήσεις τον Πούτιν, πρέπει να γίνετε καινοτόμοι. Και πρέπει να σταματήσετε να είστε βαρετοί» είπε η Γιούλια Ναβάλναγια.

«Δεν μπορείς να βλάψεις τον Πούτιν με ένα ακόμα ψήφισμα ή με μια σειρά άλλων κυρώσεων που δεν διαφέρει από τις προηγούμενες. Δεν μπορείς να τον νικήσεις νομίζοντας ότι είναι άνθρωπος αρχής που έχει ήθος και κανόνες».

Η Ναβάλναγια είπε επίσης στο Ευρωκοινοβούλιο ότι πρέπει να πολεμήσουν «αυτή την εγκληματική συμμορία» και ότι «δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι» είναι εναντίον του Πούτιν και δεν πρέπει να διώκονται.

Η Γιούλια Ναβάλναγια πρόσθεσε ότι ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει για όσα έκανε στη Ρωσία, την Ουκρανία και τον σύζυγό της.

«Ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει για όσα έκανε στη χώρα μου. Ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει για όσα έκανε σε μια γειτονική, ειρηνική χώρα. Και ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει για όλα όσα έκανε στον Αλεξέι», λέει.

Ολοκληρώνοντας με ένα αφιέρωμα στον Ναβάλνι, πρόσθεσε «ο σύζυγός μου δεν θα δει ποτέ πώς θα είναι η όμορφη Ρωσία του μέλλοντος. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να πραγματοποιήσω το όνειρό του, ότι το κακό θα πέσει και αυτό το όμορφο μέλλον θα έρθει».



Πηγή: skai.gr

