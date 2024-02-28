Φον ντερ Λάιεν: Έτοιμη η Κομισιόν για κοινές αμυντικές προμήθειες - Η Ευρώπη πρέπει να ξοδεύει περισσότερα, καλύτερα και ευρωπαϊκά

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τις αδυναμίες της Ευρώπης στην παραγωγή εξοπλισμών με το ζήτημα της ασφάλειας να επικεντρώνεται στην ανάγκη μίας νέας στρατηγικής σχετικά με την αμυντική βιομηχανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κάλεσε την Τετάρτη για μια νέα στρατηγική αμυντικής βιομηχανίας για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ασφαλείας που θέτει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία με την αγορά όπλων και πυρομαχικών που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

«Για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την επαρκή ποσότητα υλικού και την τεχνολογική υπεροχή που μπορεί να χρειαστούμε στο μέλλον, αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσουμε την αμυντική βιομηχανική ικανότητα τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο την Τετάρτη.

Παρουσιάζοντας το όραμά της για τη νέα στρατηγική στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο της Γαλλίας, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι «στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται μια απλή αρχή: η Ευρώπη πρέπει να ξοδεύει περισσότερα, να ξοδεύει καλύτερα, να ξοδεύει ευρωπαϊκά».

Ένας τρόπος για να το κάνουμε, είπε, η πρόεδρος της Κομισιόν είναι «να δοθεί προτεραιότητα στις κοινές αμυντικές προμήθειες, όπως κάναμε με τα εμβόλια ή το φυσικό αέριο», με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείνει συμβάσεις με τη βιομηχανία ως εγγύηση ότι τα κράτη μέλη θα αγοράσουν τα προϊόντα τους.

Η Ευρώπη απρόθυμη να επενδύσει σε προσωπικό και εξοπλισμό χωρίς σταθερές παραγγελίες, η αμυντική βιομηχανία άργησε να αυξήσει την παραγωγή, κυρίως σε οβίδες πυροβολικού που τόσο πολύ χρειάζεται η Ουκρανία .

Η συνειδητοποίηση ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία έχει επίσης εγείρει ανησυχίες στην Ευρώπη. Ισχυρές χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν προειδοποιήσει ότι το μπλοκ πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατευθεί.

«Η ευρωπαϊκή κυριαρχία απαιτεί να αναλάβουμε την ευθύνη για ό,τι είναι ζωτικής σημασίας, ακόμη και υπαρξιακό, για εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Αφορά την ικανότητά μας αλλά και την προθυμία μας να υπερασπιστούμε οι ίδιοι τα συμφέροντα και τις αξίες μας».

Η Φον ντερ Λάιεν είπε επίσης ότι «είναι καιρός να ξεκινήσουμε μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση των κερδών των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την από κοινού αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία».

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προσεχείς εβδομάδες την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική στρατηγική (EDIS) και το ευρωπαϊκό αμυντικό βιομηχανικό πρόγραμμα (EDIP) από την κοινή έρευνα έως την ιδιοκτησία και την ενιαία αμυντική αγορά της ΕΕ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και πολλά χρήματα κατευθύνθηκαν στην αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ. Η Γερμανία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε μια αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεών της κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ, με ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων να αφορά στην αγορά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ελικοπτέρων μεταφοράς.

Η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι στόχος πρέπει να είναι οι χώρες να αγοράζουν περισσότερα μαζί, όπως έκαναν τα 27 κράτη της ΕΕ στην αγορά εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για να ενθαρρύνει τη βιομηχανία να αναλάβει περισσότερους κινδύνους, πρότεινε η ΕΕ να παράσχει εγγυήσεις για προκαταβολικές παραγγελίες όπλων.

Ενώ η παραγωγή βελτιώνεται, η ΕΕ είχε ως στόχο να κατασκευάζει ένα εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού ετησίως μέχρι τώρα, αλλά φτάνει μόνο το ήμισυ αυτού του αριθμού. Οι αξιωματούχοι λένε τώρα ότι η παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,4 εκατομμύρια βλήματα ετησίως μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.



