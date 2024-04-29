Survivor 2024: Αποχώρησε η Χρύσα: «Ήταν το στήριγμά μου»

Νέο πλήγμα για την Μπλε ομάδα. Μετά από τις οικειοθελείς αποχωρήσεις James και Σάββα, μια νέα αποχώρηση ήρθε να αναστατώσει την ομάδα. Η παίκτρια που αποχώρησε ήταν η Χρύσα. Τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούνταν από πρόβλημα στη μέση και για τον λόγο αυτό δεν αγωνιζόταν. Το γεγονός έγινε γνωστό από τον Φάνη και την Σταυρούλα.
Ο Φάνης και η Χρύσα φαίνεται πως ήταν αρκετά κοντά και η απουσία της ενδέχεται να τον επηρεάσει σημαντικά. «Ήταν το στήριγμά μου» ανέφερε μιλώντας για εκείνη.
