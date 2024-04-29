Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Αποχώρησε η Χρύσα: «Ήταν το στήριγμά μου»

Τον τελευταίο καιρό η Χρύσα ταλαιπωρούνταν από πρόβλημα στη μέση και για τον λόγο αυτό δεν αγωνιζόταν

Η Χρύσα αποχώρησε από το παιχνίδι

Νέο πλήγμα για την Μπλε ομάδα. Μετά από τις οικειοθελείς αποχωρήσεις James και Σάββα, μια νέα αποχώρηση ήρθε να αναστατώσει την ομάδα. Η παίκτρια που αποχώρησε ήταν η Χρύσα. Τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούνταν από πρόβλημα στη μέση και για τον λόγο αυτό δεν αγωνιζόταν. Το γεγονός έγινε γνωστό από τον Φάνη και την Σταυρούλα. 

Ο Φάνης και η Χρύσα φαίνεται πως ήταν αρκετά κοντά και η απουσία της ενδέχεται να τον επηρεάσει σημαντικά. «Ήταν το στήριγμά μου» ανέφερε μιλώντας για εκείνη. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark