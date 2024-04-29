Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διοργανώνει ευρεία σύσκεψη των Ομοσπονδιών, Αγροτικών, Κτηνοτροφικών, και Μελισσοκομικών Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου και ώρα 6 το απόγευμα στη ΝΙΚΑΙΑ-ΛΑΡΙΣΑΣ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου.

Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:

«Την σύσκεψη θα την απασχολήσει η εκτίμηση των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς και πρόγραμμα παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα καθώς τα προβλήματα συνεχώς οξύνονται και η Κυβέρνηση δεν δείχνει την πολιτική διάθεση να δώσει λύσεις.

Θέλουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για την ανάπτυξη, το δυνάμωμα και την μαζικοποίηση του οργανωμένου αγροτικού κινήματος που εκφράζεται απο τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.

Την συγκρότηση και λειτουργία νέων Ομοσπονδιών και Συλλόγων. Το διεκδικητικό προσανατολισμό που έχει και θα συνεχίσει να έχει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα ώστε να συσπειρώσει την πλειοψηφία των αγροτών, να ενημερώνει, να παρεμβαίνει, να κινητοποιεί.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους σε όλη την χώρα με αντιπροσωπείες να συμμετέχουν στην σύσκεψη που θα σημάνει μια νέα αρχή και αντεπίθεση του αγροτικού κινήματος ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να συγκρουστούμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας οδηγούν στην φτώχεια και την εγκατάλειψη».

