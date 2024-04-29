Justin Bieber: Ξεσπά σε κλάματα εν μέσω φημών περί χωρισμού με τη Hailey Bieber

Ο Τζάστιν Μπίμπερ προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των θαυμαστών του, καθώς δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να κλαίει.

Ο 30χρονος τραγουδιστής «ανέβασε» στο Instagram διάφορες φωτογραφίες από την εμφάνιση-έκπληξη στο Coachella. Σε άλλα στιγμιότυπα, ο Μπίμπερ φαίνεται να να παίζει γκολφ, να αράζει στην παραλία, να καπνίζει και να δοκιμάζει διάφορα αθλητικά παπούτσια.

Ωστόσο, ορισμένες selfies τράβηξαν την προσοχή των θαυμαστών του, καθώς φαινόταν να κλαίει. Ο ποπ σταρ κοιτούσε την κάμερα δείχνοντας στενοχωρημένος.

Ο τραγουδιστής δεν έγραψε κάτι στην ανάρτησή του, ούτε ανέφερε κάποιο λόγο για το ξέσπασμά του, προκαλώντας την ανησυχία των ακολούθων του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.