Η World Central Kitchen ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα με μια τοπική ομάδα Παλαιστινίων εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ένα μήνα σχεδόν αφότου επτά μέλη της σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή επίθεση στην αυτοκινητοπομπή της οργάνωσης.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση «σοβαρό λάθος», αναφέροντας ως αιτία μια σειρά αποτυχιών, που αφορούσαν σε προβλήματα στην επικοινωνία, αλλά και σε παραβιάσεις των επιχειρησιακών διαδικασιών του στρατού.

WCK is resuming efforts in Gaza, working with our team of Palestinians to feed as many people as possible. Our team is finalizing construction on a new field kitchen in central Gaza named after Damian, one of our fallen heroes. Read more: https://t.co/Tdns2vCovU #ChefsForGaza pic.twitter.com/6VpFlfCLTh — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 28, 2024

Η World Central Kitchen που εδρεύει στην Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ζητά μια ανεξάρτητη, διεθνή έρευνα για την επίθεση της 1ης Απριλίου ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει «καμία συγκεκριμένη διαβεβαίωση» ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες του ισραηλινού στρατού έχουν αλλάξει. Ωστόσο, η «ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει τρομερή», δήλωσε η επικεφαλής της οργάνωσης βοήθειας, Έριν Γκορ.

«Ξεκινάμε ξανά τη λειτουργία μας με την ίδια ενέργεια, αξιοπρέπεια και επικεντρωνόμαστε στο να ταΐσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», είπε.

Η ομάδα βοήθειας ανέφερε ότι είχε διανείμει περισσότερα από 43 εκατομμύρια γεύματα στη Γάζα μέχρι στιγμής και ότι τα φορτηγά τους που περιμένουν να εισέλθουν στον θύλακα μέσω της διάβασης της Ράφα στο νότο μεταφέρουν σχεδόν οκτώ εκατομμύρια γεύματα . Η World Central Kitchen είπε ότι σχεδιάζει επίσης να στείλει φορτηγά στη Γάζα μέσω της Ιορδανίας και ότι θα ανοίξει μια κουζίνα στο Al-Mawasi, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό που ο ισραηλινός στρατός έχει χαρακτηρίσει ως «ανθρωπιστική ζώνη» ασφαλή για τους αμάχους, αν και οι επιθέσεις εκεί έχουν συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

